Fraktionsstärke in Sicht

Stefan Puchner/dpa Gibt es diesmal etwas zu feiern? Kopfbedeckung bei der Wahlparty der Linkspartei nach der letzten bayerischen Landtagswahl (München, 14.10.2018)

Der Kommunalwahlkampf in Bayern ist auf der Zielgeraden. Am Sonntag sollen die Bürger rund 40.000 Mandatsträger neu bestimmen, darunter fast 2.000 Bürgermeister. Wie viele Wahlberechtigte tatsächlich an den Urnen auftauchen, ist indes immer unsicherer: Die Angst vor dem Coronavirus macht vor den Wahllokalen nicht halt, die Anträge auf Briefwahl erreichen Rekordwerte.

Für die neu aufgestellte Münchner Wahlliste »Zusammen Bayern« (Zuba) ist es ein Glück, dass das Virus seine Medienprominenz erst im Februar erlangte. Denn die Zulassung zur Wahl musste sich die Liste vorher durch klassischen Straßenwahlkampf auf dicht gedrängten Plätzen erkämpfen. Der Gründer der Gruppe, der Aktivist und politische Liedermacher Cetin Oraner, berichtet von wochenlangen Einsätzen auf dem Marienplatz. Mit lohnendem Ende: Die für die Zulassung zur Wahl benötigten 1.000 Unterschriften wurden erreicht. »Zusammen Bayern« besetzt klassische linke Themen wie den Kampf gegen Wohnungsnot und Altersarmut, stellt sich aber anders als die Partei Die Linke konsequent interkulturell auf.

»Die Zeit ist reif für eine interkulturelle Gruppe mit Migranten und Deutschen auf der Wahlliste«, sagte Oraner am Mittwoch gegenüber jW. Diese Konsequenz vermisst er beim Münchner Kreisverband von Die Linke. Zur Aufstellung seiner Wahlliste war es erst Ende vergangenen Jahres gekommen, als Oraner bei der Linken von Listenplatz zwei auf sechs gerutscht war. Inhaltliche Kritik an seiner Arbeit im Gemeinderat hätten die Genossen nicht vorgebracht. Statt dessen seien solche Sätze gefallen: »Es ist kein Automatismus, dass man als Migrant einen der vorderen Plätze bekommt.«

Oraner sieht es als problematisch an, wenn der Kreisverband sich einerseits für Flüchtlinge stark mache, Migranten sich in den eigenen Reihen aber hinten anstellen müssten. Also rief er eine eigene Liste ins Leben, betont aber, nicht als politischer Konkurrent von Die Linke anzutreten. Deren Wahlprogramm habe er teils mitgeschrieben, von vielen Parteimitgliedern würde er unterstützt. Oraner, der auch als Oberbürgermeister kandidiert, ist zuversichtlich, mit mindestens zwei Sitzen in den Gemeinderat einziehen zu können.

Auf mehr Sitze hofft Die Linke. Man kämpfe in München »um einen Einzug in Fraktionsstärke. Das wären circa fünf Prozent. Das ist nicht einfach, auch wenn wir uns in den letzten Jahren in München wie in Bayern sehr positiv entwickelt haben«, sagte Spitzenkandidat Stefan Jagel, ein 36jähriger Krankenpfleger, am Dienstag gegenüber jW. München brauche linke Politik, so Jagel, viele Beschäftigte etwa im Pflege- und Erziehungsbereich könnten sich die »reiche Stadt« nicht leisten. Die Partei plädiert außerdem für ein Sofortprogramm, das 500 neue Pflegestellen in städtischen Kliniken schaffen soll. Weitere inhaltliche Akzente setzt der Kreisverband bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums und auf einen intelligenten Ausbau des ÖPNV. Dieser soll, geht es nach der Linkspartei, für die Nutzer schrittweise bis 2025 kostenlos werden.

Den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel sieht Die Linke auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Die Stadt München soll bis 2025 unabhängig von fossilen Energieträgern sein und sich zum Vorbild einer »sozial-ökologischen Transformation« entwickeln. Um mögliche Bündnisse im Rathaus macht sich die Partei Jagel zufolge noch keine Gedanken. »Alle wissen: Auch wenn wir in der Vergangenheit nicht regierten, haben wir mit dem Druck von Initiativen und Bewegungen Verbesserungen in der Stadt erstritten«, sagt er. Vom Ziel der Fraktionsstärke ist Die Linke derzeit laut einer aktuellen Umfrage nur knapp entfernt. Demnach kommt sie auf vier Prozent, was einer Verbesserung um 1,6 Prozentpunkte gegenüber dem Ergebnis von 2014 entspräche.

Derweil stehen die Grünen nach dieser Umfrage vor einem historischen Wahlerfolg in München. Sie kämen auf 27 Prozent der Stimmen, gefolgt von SPD und CSU mit je 23 Prozent. Viertstärkste Kraft würde demnach die AfD mit sieben Prozent. Die Umfrageergebnisse deuten außerdem darauf hin, dass Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Amt bleibt. Fast jeder zweite Wähler will demnach für ihn stimmen, die Konkurrentinnen Katrin Habenschaden (Grüne) und Kristina Frank (CSU) folgen abgeschlagen mit jeweils deutlich unter 20 Prozent.