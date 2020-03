Stellenvernichtung bei MAN

Sven Hoppe/dpa Mit dem Abschied vom Dieselmotor und EU-Vorgaben wird die Entlassungswelle begründet (München, 16.5.2018)

Tausende Beschäftigte des Lkw-Produzenten MAN sollen den Preis dafür zahlen, dass sich das Unternehmen in den nächsten Jahren vom Einsatz von Dieselmotoren verabschieden will. Nach Planungen des Vorstands sollen bis zu 6.000 Arbeitsplätze vernichtet werden, wie das Handelsblatt (Donnerstagausgabe) aus Konzernkreisen erfahren haben will. Vor allem der Personalbestand in der Verwaltung und den Entwicklungsabteilungen soll demnach »kräftig ausgedünnt« werden. Aus dem Unternehmen will das Blatt als Begründung erfahren haben, dass man dort »noch viel zu stark« auf die Entwicklung herkömmlicher Dieselmotoren ausgerichtet sei. Demnach werde an der Spitze von MAN überlegt, das eigene Werk im österreichischen Steyr komplett dichtzumachen. Die Produktion von leichten und mittelschweren Nutzfahrzeugen könnte demnach in die Bundesrepublik und nach Polen verlagert werden.

Dass ein Sechstel der weltweit insgesamt 36.000 Arbeitsplätze bei MAN »akut gefährdet« sei, habe der Vorstand dem Bericht zufolge dem Betriebsrat um den Vorsitzenden Saki Stimoniaris bei einem Konsultationstreffen mitgeteilt. Weder Sprecher des Konzerns noch des Betriebsrats wollten sich am Donnerstag dazu äußern, wie die Deutsche Presseagentur berichtete. »In Verhandlungen soll nun ein Konzept erarbeitet werden, um MAN nachhaltig profitabel aufzustellen«, zitierte das Handelsblatt eine mit den Vorgängen vertraute Person. Bis zum Sommer solle eine konkrete Vereinbarung stehen. In der Bundesrepublik gelte für die Lohnabhängigen bei MAN bis zum Jahr 2030 noch Kündigungsschutz, betriebsbedingte Entlassungen seien bis dahin ausgeschlossen. Den Stellenabbau will das Unternehmen laut Handelsblatt über »Fluktuation« und Abfindungen regeln.

Die MAN Truck und Bus SE beschäftigt 9.200 Menschen im Münchener Stammwerk, 3.700 im Nürnberger Dieselmotorenwerk, 2.400 im Achsen- und Komponentenwerk in Salzgitter. 6.000 weitere Beschäftigte arbeiten bundesweit im Verkauf. Das offenbar von der Schließung bedrohte Lkw-Werk in Steyr zählt derzeit 2.300 Mitarbeiter. 6.000 arbeiten in den Stadtbus- und Reisebuswerken in der türkischen Hauptstadt Ankara und im polnischen Starachowice. Zusammen mit dem schwedischen Lkw-Bauer Scania gehört MAN zum Volkswagen-Konzern. (dpa/AFP/jW)