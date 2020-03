Börsencrash

Brendan McDermid/Reuters

Nach dem schwarzen Montag gingen auch am Donnerstag die Börsen in New York (Foto) und Frankfurt am Main auf Talfahrt. Der Dax schloss mit einem Minus von zwölf Prozent. An der Wall Street wurde der Aktienhandel zeitweilig ausgesetzt. Auch der Ölpreis schmierte weiter ab: Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um neun Prozent auf 32,57 Dollar je Fass. Die EZB kündigte an, ihr Anleihenkaufprogramm auszuweiten. Die EU-Kommission will am Freitag weitere Maßnahmen zum Umgang mit der Wirtschaftskrise vorstellen. (jW)