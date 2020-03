Panzer trotz Pandemie

Public Domain (Photo by Sgt. 1st Class Joy Dulen) Kriegssimulation mit tödlichen Gefahren: Polnische und US-Soldaten auf Manövergelände in Polen (11. März)

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus am Mittwoch abend als Pandemie eingestuft. Im Vergleich zu einer Epidemie ist das Virus nicht mehr nur regional beschränkt anzutreffen, sondern länder- und kontinentübergreifend. UN-Generalsekretär António Guterres erklärte anschließend, die WHO-Entscheidung sei ein »Aufruf zu handeln – für jeden, überall«. Weiter sagte er: »Wir können den Verlauf dieser Pandemie noch ändern.« Dafür dürfe es jedoch keine »Tatenlosigkeit« mehr geben. Die NATO entzieht sich jedoch ihrer Verantwortung, einen Beitrag zu leisten: Der Aufmarsch des Kriegsbündnisses gegen Russland im Rahmen des Manöver »Defender Europe 2020« ist in vollem Gange.

Das öffentliche Leben kommt in Deutschland und weiten Teilen Europas immer weiter zum Erliegen. Als erste deutsche Großstadt hat Halle am Donnerstag alle Kindergärten und Schulen bis vorerst 27. März geschlossen. Die CDU verschob ihren für den 25. April geplanten Sonderparteitag zur Wahl des neuen Parteichefs. In Berlin wurden Großveranstaltungen wie das »Myfest« am 1. Mai und der »Karneval der Kulturen« während der Pfingstfeiertage abgesagt. Und der Regierende Bürgermeister der Hauptstadt, Michael Müller, sprach am Donnerstag davon, den Bahnverkehr einzuschränken.

Während Donald Trump Europäern die Einreise in sein Land für 30 Tage verboten hat, ziehen die Soldaten des US-Präsidenten zu Tausenden weiterhin quer durch Europa. Das einzige Zugeständnis zur Eindämmung des Virus ist eine Reduktion der Truppenstärke, wie die Europazentrale der US-Streikräfte am Mittwoch abend mitteilte. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. An den wichtigsten Teilen der Kriegssimulation im Mai und Juni soll festgehalten werden. Während »Defender« unter allen Umständen stattfinden soll, sind andere Manöver bereits wegen des Coronavirus abgesagt, etwa »Cold Response« in Norwegen. Der Hauptteil der Übung sollte gestern starten. Am Mittwoch hatte der Leiter des norwegischen Militärhauptquartiers, Rune Jakobsen, jedoch laut dpa erklärt: »Das Virus ist jetzt in der Gesellschaft außer Kontrolle, und das ist eine neue Situation.« Das Militärpersonal solle nicht zur Ausbreitung des Virus beitragen.

Es ist längst in der deutschen wie auch der US-Armee angekommen. Bis Mittwoch mittag wurden einem Bericht der Funke-Mediengruppe zufolge in der Bundeswehr neun mit dem Coronavirus Infizierte und 45 »begründete Verdachtsfälle« registriert. Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, befindet sich in Quarantäne. Auch der oberste General der US-Army in Europa mit Hauptsitz in Wiesbaden, Christopher Cavoli, ist mutmaßlich mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen, wie am Dienstag bekannt wurde.

Die Bundesregierung ignoriert die zusätzlichen Gefahren der Virusverbreitung durch das »Defender«-Manöver. Wie die Linksfraktion im Bundestag auf Nachfrage erfuhr, gibt es nicht einmal einen direkten Informationsaustausch zwischen dem US-Hauptquartier in Wiesbaden und dem Bundesgesundheitsministerium. »In Anbetracht von 37.000 Soldatinnen und Soldaten aus 18 NATO-Ländern, die in Europa den Krieg gegen Russland üben, ist es verantwortungslos, wenn es zwischen der NATO und dem Bundesgesundheitsminister keine Kommunikation zur Coronapandemie gibt«, erklärte die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Linke) am Donnerstag gegenüber jW. Die Kanzlerin müsse Trump »ultimativ auffordern«, das Manöver abzubrechen.