Junge mit Ball

REUTERS/ Albert Gea Überragende Ballbehandlung: Lionel Messi (2013)

Er ist der Größte. Aber es gibt noch einen anderen, der ebenfalls der Größte ist. Die Rede ist von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, den besten Fußballspielern des 21. Jahrhunderts. Das passt: Wir leben schließlich in den Zeiten der Führungsduos, in denen eben oft nicht einer, sondern zwei ganz vorne, ganz oben stehen.

Der Journalist und Schriftsteller Jordi Puntí ist als Katalane und Fan des FC Barcelona natürlich auf seiten Messis. Sozusagen ein Messidiener, haha. Sein Buch »Messi. Eine Stilkunde«, jetzt in der Übersetzung von Michael Ebmeyer bei Kunstmann erschienen, ist eine Fanschrift, eine Erzählung von dem einen größten Fußballer, die natürlich nicht ohne den anderen auskommen kann. Gut 180 Seiten Messi-Verehrung sind insgesamt dabei herausgekommen. Ein schönes Buch, das sich flüssig liest, das man als Fußballfan sogar verschlingt, auch wenn man sich selbst nicht so einfach für die eine Seite entscheiden kann. Schließlich hat man Gott zwar schon mal im blau-karminroten Trikot von Barça gesehen, aber eben auch die andere Hypostase im rot-grünen Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft. Man schaue sich nur auf Youtube die Zusammenfassung des WM-Quali-Rückspiels Schweden gegen Portugal (2:3) von 2014 an: ein unglaublicher Showdown zweier Giganten, in diesem Fall »CR7« und Zlatan Ibrahimovic – noch so ein Halbgott, aber das nur nebenbei.

Er schläft viel

Zurück zu Messi. Lionel »Leo« kommt aus »einfachen Verhältnissen«, wie viele andere Superstars. In seinem Fall: aus Rosario, einer Stadt in Argentinien. Er spielt Fußball, seit er fünf ist, und schießt im Grunde seit damals Tore wie am Fließband, ohne ein genuiner Mittelstürmer zu sein. Jordi Puntí erklärt, wie. Beim FC Barcelona spielt Messi, seit er 13 Jahre alt ist, aber Dinge wie Kinderarbeit und Handel mit minderjährigen Fußballspielern sind keine Themen für Puntí. Ebensowenig wie schulische Ausbildung. Sein Thema sind der Stil, das unglaubliche Talent des Leo Messi, die Ballbehandlung, die Übersicht, das Dribbling, die Schusstechnik, das Spielverständnis – alles, was ihn zu dem außergewöhnlichen Spieler macht, der er ist. Entscheidend is’ eh aufm Platz, könnte man über dieses Buch sagen. Puntí erzählt die Stationen dieser Karriere nach, schmeckt wichtige Tore in wichtigen und unwichtigen Spielen nach, geht auf in Ehrfurcht und Schwärmerei. Das liest sich, wie gesagt, ziemlich gut weg, die Sätze perlen daher wie eine feine, erlesene Ballstafette zu Messis besten Zeiten unter Pep Guardiola, mit Xavi und Iniesta. Insofern ein prima Fußballbuch.

Zu seinen großen Nachteilen zählt, dass alles andere, alles Negative eher ausgeblendet wird. So taucht das Thema Steuerhinterziehung erst auf Seite 157 (!) auf. Und dann auch noch so: »Ich erinnere mich daran, wie Messi wegen Steuerhinterziehung zu 21 Monaten Haft verurteilt wurde und wir alle aufatmeten, weil das hieß, dass er nicht ins Gefängnis musste (Haftstrafen unter zwei Jahren sind in Spanien zur Bewährung ausgesetzt).« Überhaupt: Zur hyperkapitalistischen Überdrehung des globalen Geschäfts, das der Fußball mittlerweile ist, mitsamt den exorbitanten Gehältern besonders für Spitzenkräfte wie die beiden Fußballgötter findet sich kaum ein Wort. Wichtiger ist, dass Messi privat selbst Auto fährt und auch mal den zu Fuß gehenden argentinischen Schauspieler Ricardo Darín anhupt und mitnimmt.

Für Puntí bleibt Messi ein kleiner Junge, der den Ball besser behandeln kann als die Milliarden Jungen nach ihm, die ihm trotzdem in allem nacheifern. Ein kleiner Junge mit Tattoos, die hinreichend analysiert werden. Man weiß natürlich, dass man von Messi nicht viel weiß. Puntí weiß auch nicht mehr. »La Pulga« (der Floh) hat eine Ehefrau und Kinder und schläft viel und gern. Sonst erfährt man wenig.

Einfach »messim«

Aber ja. Schilderungen wie die des phantastischen Dreierpacks kürzlich bei Betis Sevilla liest man dennoch mit Vergnügen, und auch von den Niederlagen der Albiceleste weiß Puntí lesenswert zu berichten. Diego Armando Maradona taucht ebenfalls angemessen oft auf im Text. Schade nur, dass das Buch etwas mehr Lektorat gebraucht hätte. Warum übersetzt man das schöne Adjektiv »messím« für messihaft göttlich mit »messistisch«, statt es einfach bei »messim« analog zu intim, sublim zu belassen? Und schade auch, dass Cristiano Ronaldo erst richtig, dann falsch mit h geschrieben wird. Von weiteren Tippfehlern abgesehen.

Ich hatte meinen Messi-Moment vor einer Taverne auf La Gomera. Ein warmer Februarabend im Jahr 2012, auf einer Großleinwand wurde das Ligaspiel Barcelona gegen Valencia übertragen. Messi erledigte Spiel und Gegner mehr oder weniger im Alleingang. Am Ende stand es 5:1.

Ach, und das noch: Fallrückziehertore kann Messi übrigens nicht. Vielleicht: noch nicht. Die ikonischen haben Zlatan und »CR7« ja auch erst spät in ihren Karrieren geschossen.