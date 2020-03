Reaktionen auf den Abschwung

Peter Summers/REUTERS Mark Carney, Präsident der Bank of England, bei der Verkündung seiner Pläne am 11. März 2020 in London

Nachdem die US-Notenbank in der vergangenen Woche den Leitzins gesenkt hatte, ziehen die Zentralbanken des »Westens« nach. Am Mittwoch verkündete die Bank of England in London nach einer außerordentlichen Sitzung, dass der britische Leitzins um 0,5 Punkte auf 0,25 Prozent gesenkt wird. »Obwohl das Ausmaß des wirtschaftlichen Schocks der Ausbreitung des Coronavirus höchst ungewiss ist, wird sich die Aktivität in Großbritannien in den kommenden Monaten wahrscheinlich erheblich abschwächen«, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Bereits zu Jahresbeginn stagnierte die Wirtschaft, wie aus Daten des Statistikamts ONS hervorgeht. Es war die erste Zinssenkung nach dem »Brexit«-Referendum 2016. Zudem senkte die Bank of England den sogenannten inländischen antizyklischen Kapitalpuffer (CCyB) für Banken von ein auf null Prozent. Er soll dafür sorgen, dass Banken in wirtschaftlich guten Zeiten zusätzliches Kapital zurücklegen.

Als erste bedeutende Zentralbank hatte die Bank of Japan bereits Anfang März das nationale Finanzsystem mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Dazu wurde den Geldhäusern übergangsweise der Ankauf von Staatsanleihen im Wert von 500 Milliarden Yen (etwa 4,2 Milliarden Euro) angeboten.

Die Fed hatte den Leitzins zuletzt auf ein bis 1,25 Prozent gesenkt. In dieser Woche legte sie nach und erhöhte ihre Geldeinlagen für das Finanzsystem. Dazu wurden Geschäfte, bei denen sich die Kreditwirtschaft mit Zentralbankgeld versorgen kann, deutlich ausgeweitet.

Die Europäische Zentralbank wartet bislang noch ab, hat aber bereits versichert, sie beobachte die wachsende Unsicherheit und steigende Risiken für die Konjunktur genau. Auf einer Videokonferenz mit den EU-Staats- und Regierungschefs hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag abend einem Medienbericht zufolge vor einer Krise wie 2008 gewarnt, falls nicht direkt gehandelt werde. »Wir sind bereit, bei Bedarf geeignete und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, die den zugrundeliegenden Risiken angemessen sind«, sagte Lagarde. Der EZB-Rat trifft sich an diesem Donnerstag in Frankfurt. Volkswirte erwarten, dass die EZB ihren Einlagezinssatz von bislang minus 0,5 Prozent weiter um 0,1 Punkte drücken könnte. Außerdem könnte sie das Volumen ihrer Anleihekäufe erhöhen und so mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf bringen. Eine Leitzinssenkung kommt nicht in Betracht, weil der Leitzins, zu dem sich Banken mit EZB-Geld versorgen, bereits seit mehreren Jahren bei null Prozent liegt.

Auch Beijing stellte am Mittwoch Maßnahmen vor. Für die heimischen Banken würden gezielt Mindestreserveanforderungen gesenkt, teilte die Regierung am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit. Das freiwerdende Geld sollten die Institute vor allem zur Finanzierung kleinerer Unternehmen und des Außenhandels einsetzen. Dieser soll demnach auch gestärkt werden, indem die Zahl internationaler Frachtflüge erhöht werde. Damit würden auch die weltweiten Lieferketten unterstützt, hieß es nach einer Kabinettssitzung unter der Leitung von Ministerpräsident Li Keqiang. Zudem sei geplant, Beschränkungen für Investitionen internationaler Anleger zu lockern. (dpa/Reuters/AFP/jW)