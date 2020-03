Verfassungsreform gescheitert

Aung Shine Oo/AP Angst vor Corona allgegenwärtig: Auch bei den Militärabgeordneten im Parlament von Myanmar (Naypyidaw, 11.März)

Myanmars Verfassung bleibt, wie sie 2008 die damalige Führung am Ende der jahrzehntelangen Militärdiktatur eingeführt hat. Die Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie (NLD) ist am Dienstag endgültig mit dem Vorstoß gescheitert, den immer noch starken Einfluss der Armeespitze auf die Politik zu minimieren. Alle 14 Einzelanträge, die die NLD eingereicht hatte, fielen in der Abstimmung am Dienstag durch. Das Scheitern des Reformansatzes hatte sich bereits abgezeichnet. Schließlich haben schon die verlässlich als Block abstimmenden Militärabgeordneten mit 25 Prozent der Sitze eine Sperrminorität. Unter anderem Brigadegeneral Maung Maung, Fraktionschef der Armeeabgeordneten, hatte während der sechstägigen Parlamentsdebatte die Vorlage als Gefährdung für den »demokratischen Reformprozess«, die nationale Einheit und die zivil-militärischen Beziehungen bezeichnet. Die Union Solidarity and Development Party (USDP) wollte gleichermaßen nichts von den Änderungen wissen. Die vornehmlich von Exoffizieren gebildete Partei, die das Land während der Übergangszeit 2011 bis 2015 führte, sieht die Verfassung ebenfalls als Fundament, an dem nicht zu rütteln sei.

Die diversen ethnischen Parteien stützen wiederum den Vorstoß der NLD. Nach ihm hätte es nach der im Herbst anstehenden Parlamentswahl nur noch 15 Prozent ernannte Armeeabgeordnete gegeben, 2025 und 2030 sollte der Anteil bis auf fünf Prozent weiter gesenkt werden. Zugleich war geplant, die Mehrheiten für künftige Verfassungsänderungen auf nur noch zwei Drittel der gewählten Abgeordneten festzuschreiben. Ein Jahr lang war über den Vorstoß diskutiert worden, mit dem Aung San Suu Kyi, faktische Regierungschefin, das Militär unter General Min Aung Hlaing direkt herauszufordern gewagt hatte. Dieser behält auch das Recht, im Falle eines »Notstands« die Macht zu übernehmen.

Notstand herrscht bereits seit langem im Teilstaat Rakhine, Heimat der Rohingya. Nach Massenvertreibungen 2017 wird dem Militär »Völkermord« an der staatlich nicht anerkannten muslimischen Minderheit vorgeworfen. Zuletzt zeigten sich im Februar Experten des UN-Menschenrechtsrats besorgt über andauernde Tötungen und Vertreibungen in dem Teilstaat. Es gibt Internetsperren und die Pressefreiheit ist ständig in Gefahr. So ermittelt die Polizei gegen die Nachrichtenagentur Reuters und deren Informanten, einen aus Rakhine stammenden Abgeordneten. Es geht um einen angeblich »verleumderischen« Artikel, wonach die Armee bei jüngsten Gefechten für den Tod zweier Rohingya-Frauen verantwortlich war. Bereits im Dezember 2017 waren zwei lokale Reuters-Reporter verhaftet worden, weil sie zu Morden der Armee im Zusammenhang mit der im August 2017 eingesetzten Militäroffensive und der Massenflucht von mehr als 700.000 Rohingya ins benachbarte Bangladesch recherchierten. Erst auf internationalen Druck kamen sie im Mai 2019 frei. Am 5. März berichteten zwei Reporter von Al-Dschasira, die an einer der seltenen, vom Informationsministerium organisierten Pressetouren teilnahmen, vom eingeschüchterten Zustand der Bewohner Rakhines und von kontrollierten Interviews.

Zwei Vorstöße der Regierung, Rohingya wieder zurückkehren zu lassen sind gescheitert. UN-Vertreter stufen die Lage in deren Heimatdörfern als nicht sicher ein, auch die Frage der Staatsbürgerschaft bleibt ungeklärt. Suu Kyi und ihre Regierung verteidigen bis heute die damalige Militäroffensive.