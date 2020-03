Kraftakt für Fachkraft

Armin Weigel/dpa Schwachstelle: Bahnstrecke in Bayern, die auch Zubringer der »neuen Seidenstraße« (One Belt, One Road) ist

Über Jahrzehnte war die Eisenbahn Stiefkind der Politik. Jetzt machen angesichts weltweiter Klimaproteste Bekenntnisse zu einer »Verkehrswende« die Runde. Doch jahrelange Schrumpfung und Orientierung auf profitable Filetstücke wirkt nach. Eine echte Trendwende ist nötig, aber kommt sie auch?

Besonders deutlich wird das beim Güterverkehr. So sieht sich DB Cargo, Tochter der bundeseigenen Deutschen Bahn AG, unter hohem Erwartungsdruck der Regierung. Statt »gesundschrumpfen« soll sie jetzt »gesundwachsen«. Die der neuen DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta vorgegebene Mission: Sie soll den Anteil der Schiene am bundesdeutschen Güterverkehr spürbar steigern.

Unter SPD-Verkehrsministern lautete ab 1998 der Auftrag für die Bahnmanager, den Konzern für einen Börsengang fit zu machen. Real bedeutete das einen drastischen Schrumpfkurs. Jeder Meter Gleis, jede Weiche, jeder Güterverkehrsanschluss, jeder Waggon wurde unter die Lupe genommen. Was nicht profitabel erschien, wurde stillgelegt. So kam es ab der Jahrtausendwende zu einem Rückzug der Güterbahn aus der Fläche. Was Bahnreisende heute noch in der Schweiz wahrnehmen, wurde hierzulande systematisch zerstört: die Anbindung kleinerer Orte und zahlreicher Betriebe an die Schiene. Einst konnte man an kleineren Provinzbahnhöfen Pakete aufgeben, die per Zug über Nacht an jeden Bahnhof der Republik geliefert wurden. Die alte Staatspost war meist in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe angesiedelt, von denen aus Briefe und Pakete auf Nachtzüge verladen wurden. Heute wird die Paketlogistik von zumeist prekär beschäftigten und gestressten Tagelöhnern über private Konzerne mit eigenen Lkw- und Flugzeugflotten abgewickelt.

Mit der von der EU-Kommission vorgegebenen Liberalisierung im Güterverkehr tauchten zunehmend private Güterbahnen auf, die mit lukrativen Ganzzügen etwa zwischen Industriestandorten und Seehäfen Marktanteile eroberten. Der Anteil der DB-Güterbahn am inländischen Schienengüterverkehr ist so von 74 Prozent 2011 auf derzeit rund 47 Prozent geschrumpft. So wurde der ökonomische Druck auf die Manager zum Rückzug der Güterbahn aus der Fläche verstärkt. Im ökologisch sinnvollen Einzelwagenverkehr schrieb und schreibt die DB-Güterbahn hohe Verluste – nicht zuletzt auch deshalb, weil der Straßenverkehr über Jahrzehnte von der Politik bevorzugt wurde. Manche Gutachter sahen hier einen kompletten Kahlschlag vor, weil die Beladung einzelner Waggons und die Zusammenstellung längerer Güterzüge zu »personalintensiv« und teuer sei.

Die DB war in diesem Prozess Opfer und Täterin zugleich. Der Verlust von Marktanteilen im Inland sollte durch einen aggressiven Kurs jenseits der Staatsgrenzen kompensiert werden. So kaufte man weltweit Güterbahnen und Logistiker der See- und Luftfracht auf und setzte mit der Marke Schenker auf international operierende Lkw-Flotten. Nikutta selbst war in diesem Zusammenhang nach der Jahrtausendwende einige Jahre lang Produktionsvorstand bei der polnischen DB-Tochter DB Cargo Polska. Nun will die von den Berliner Verkehrsbetrieben BVG abgeworbene Fachfrau, die auch im Vorstand der Konzernmutter für Güterverkehr zuständig ist, nach eigenem Bekunden den Einzelwagenverkehr als »grüne Alternative zum Lkw« wieder ausbauen. Dafür wünscht sie sich mehr Geld von der Bundesregierung, nach dem Vorbild Österreichs. Mit dem Ziel, mehr Gleisanschlüsse und Verladestellen für den Güterumschlag zu schaffen, möchte sie ein wenig beheben, was frühere Manager angerichtet haben.

Auf Nikutta warten weitere Großbaustellen. So fallen nach Angaben der Bundesregierung bei DB Cargo derzeit täglich 62 Güterzüge wegen Lokführermangels und technischer Probleme aus. Auch das ist eine Folge oben benannter Kürzungen. Dem soll durch eine massive Einstellungsoffensive begegnet werden, mit der die DB jetzt auf den Personalmangel in vielen Bereichen und die seit langem absehbare bevorstehende Verrentung älterer Jahrgänge reagiert. Weil viele Güterzüge vor allem nachts unterwegs sind und die angebotenen Löhne bei permanenter Schichtarbeit kaum locken, dürfte das Problem kurzfristig schwer zu beheben sein.