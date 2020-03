Preiskrieg ums Öl

REUTERS/Maxim Shemetov Markt mit billigem Öl geflutet: Mitarbeiter von Saudi Aramco (Oktober 2019)

Saudi Aramco öffnet die Schleusen. Gestern hat es Amin Nasser, Chef des saudischen Ölmonopolisten, bestätigt: Die Regierung in Riad hat den Konzern ausdrücklich aufgefordert, die Produktion von zwölf auf 13 Millionen Barrel pro Tag zu steigern – mehr als je zuvor. Damit setzt Saudi-Arabien um, was es Ende vergangener Woche angekündigt hat, als es nicht gelungen war, sich mit Russland über eine gemeinsame Reaktion auf den Einbruch des Ölpreises wegen der Coronakrise zu verständigen: Es flutet den Markt jetzt mit billigem Öl, um Russland Kunden abzujagen. Im Gegenzug hat auch Rosneft die Ausweitung seiner Förderung in Aussicht gestellt, zunächst um 300.000, langfristig um 500.000 Barrel pro Tag. Der Ölpreis ist im Keller; der Konkurrenzkampf zwischen Riad und Moskau spitzt sich zu. Dabei könnte in diesem Fall freilich gelten: Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte.

Entwicklung mit Brüchen

Eine zentrale Rolle im Ölkonflikt zwischen Saudi-Arabien und Russland spielen, da sind sich die Experten inzwischen weitgehend einig, die Vereinigten Staaten. Dort nutzte die Ölindustrie den ab 2003 deutlich steigenden Ölpreis, um systematisch das Ölfracking auszuweiten. Im Jahr 2007 – damals wurden 0,4 Millionen Barrel Erdöl am Tag per Fracking gefördert – erreichte der Ölpreis zum ersten Mal seit mehr als einem Vierteljahrhundert den Preis von 100 US-Dollar pro Barrel und damit das Niveau, das damals als notwendig für profitables Fracking galt. Die US-Industrie legte so richtig los; im Jahr 2014 wurden bereits vier Millionen Barrel Erdöl pro Tag gefrackt, und die Förderung nahm immer weiter zu, bis die US-Energieagentur im September 2018 stolz vermelden konnte, die USA seien soeben zum größten Ölförderer der Welt aufgestiegen. Das sind sie bis heute – vor Russland und Saudi-Arabien. US-Unternehmen fracken inzwischen sogar genug, um beträchtliche Mengen Erdöl zu exportieren – im Jahr 2019 durchschnittlich fast drei Millionen Barrel pro Tag.

Die Entwicklung ist nicht ganz bruchlos verlaufen. Komplikationen gab es, als 2014 der Ölpreis dramatisch einbrach. Das lag zum einen an der schwächelnden globalen Nachfrage, vor allem aber daran, dass das Erdölangebot immer weiter stieg, und dafür trug wiederum nicht zuletzt die boomende US-Frackingindustrie die Verantwortung. Ihr gelang es damals, dem Preisverfall zu trotzen und ihre Produktionskosten deutlich zu senken; inzwischen gilt nicht mehr ein Ölpreis von 100, sondern einer zwischen 40 und 50 US-Dollar als Minimum für profitables Fracking.

Nun liegt ein niedriger Ölpreis prinzipiell nicht im Interesse Saudi-Arabiens, das aktuell laut Angaben von Insidern eigentlich einen Preis von 60 bis 80 US-Dollar benötigt, um seine ehrgeizigen Entwicklungsvorhaben, besonders das Programm »Vision 2030«, zu finanzieren. Insofern schlug der damalige saudische Ölminister Ali Al-Naimi seinem russischen Amtskollegen Alexander Nowak bereits im November 2014 vor, sich zusammenzutun, um den Preisverfall zu stoppen – durch eine geringere Förderung. Moskau, das damals sehr mit der ersten Sanktionswelle der westlichen Mächte zu kämpfen hatte, lehnte ab.

Eine Wende schien zwei Jahre später zu kommen. Anfang September 2016 einigten sich Russland und Saudi-Arabien am Rande des G-20-Gipfels im chinesischen Hangzhou darauf, in Fragen des Ölmarkts künftig zu kooperieren. Im Dezember 2016 beschlossen die OPEC-Staaten – unter Führung Saudi-Arabiens – und die Nicht-OPEC-Ölproduzenten de facto unter Führung Russlands, ihre Fördermengen zu reduzieren, um den Ölpreis endlich wieder nach oben zu treiben. Das gelang auch halbwegs; allerdings spielte die US-Frackingindustrie nicht mit, weitete die Produktion immer weiter aus und nutzte die Tatsache, dass OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten sich bemühten, den Preis mit stetigen Förderbeschränkungen stabil zu halten, nur, um ihren Marktanteil stetig auszudehnen. Das wiederum führte zu Unmut in Riad und vor allem in Moskau. Als Washington dann die Sanktionen gegen »Nord Stream 2« verhängte, um der russischen Energieindustrie ernsten Schaden zuzufügen, war für Moskau das Maß wohl voll.

Unterbietungswettbewerb

Die Wende kam, als im Februar der Ölpreis wegen der Coronakrise einbrach und sich für OPEC- wie auch Nicht-OPEC-Staaten die Frage stellte, wie damit umzugehen sei. Riad schlug vor, es erneut mit einer Beschränkung der Produktion zu versuchen, um den Ölpreis zu stabilisieren. Moskau war dazu nicht mehr bereit, unter anderem, weil die US-Energieinformationsbehörde (EIA) Mitte Januar hatte vorausblicken lassen, dass die Ölförderung der Vereinigten Staaten in diesem Jahr in neue Rekordhöhen getrieben werde – auf 13,3 Millionen Barrel pro Tag, 1,06 Millionen Barrel pro Tag mehr als 2019. Geplant waren unter anderem wachsende US-Verkäufe an China, einen der – auch strategisch – wichtigsten Kunden Russlands. Weil es nun in der vergangenen Woche zu keiner Einigung kam, legte Riad die Hebel vollständig um und setzt nun darauf, Russland per Unterbietungswettbewerb zum Nachgeben zu zwingen.

Ob das gelingt, ist freilich unklar. Der Ölpreisabsturz hat den Rubel in den Keller geschickt und russische Aktien einbrechen lassen. Dunkle Wolken brauen sich zusammen. Dennoch verlautet aus Moskau, man könne den Staatshaushalt, der auf einen Ölpreis von rund 42 US-Dollar ausgelegt sei, selbst bei einem Ölpreis von 25 bis 30 US-Dollar dank Rücklagen in dreistelliger Milliardenhöhe sechs bis zehn Jahre lang ausgleichen. Dass Riad solange durchhält, bezweifeln manche – Saudi-Arabien steckt in einer kostspieligen ökonomischen Umbruchphase, es leistet sich den drittgrößten Militärhaushalt der Welt, und etwaige Austeritätsprogramme könnten leicht zu Unruhe im Innern führen. Möglich, dass die Regierungen beider Länder wegen der Risiken des Preiskrieges noch zusammenfinden. Sicher aber ist das nicht – unter anderem, weil es für den gemeinsamen Konkurrenten eng werden könnte: die US-Frackingindustrie.