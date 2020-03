USA: Bidens Erfolgsserie hält laut Prognosen an

Washington. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere Vizepräsident Joseph Biden seine Siegesserie in den Vorwahlen fortgesetzt. Nach übereinstimmenden Prognosen der Fernsehsender Fox News, CNN und NBC vom Dienstag abend (Ortszeit) konnte sich der »gemäßigte« Kandidat im Bundesstaat Michigan gegen seinen Konkurrenten, den linken Senator Bernard Sanders, durchsetzen. Bei den Vorwahlen in insgesamt sechs Bundesstaaten siegte Biden nach Vorhersagen demnach auch in Mississippi, Missouri und Idaho. Sanders konnte sich Prognosen zufolge lediglich in North Dakota durchsetzen. Allerdings war der Ausgang im Bundesstaat Washington weiter offen: Dort sahen die Sender zunächst keinen eindeutigen Gewinner. Die Abstimmung im Industriestaat Michigan galt als wichtiger Indikator für die Stärke der demokratischen Bewerber. (dpa/jW)