Milliarden gegen Krisenfolgen

Edgard Garrido/Reuters Tokio am Dienstag: Auch in Japan ist das gesellschaftliche Leben von der Furcht vor einer Infektion mit dem Coronavirus geprägt

Die japanische Regierung versucht mit weiteren milliardenschweren Konjunkturhilfen gegen die wirtschaftlichen Folgen des grassierenden Coronavirus anzugehen. Am Dienstag verabschiedete das Kabinett des konservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe Maßnahmen im Volumen von einer Billion Yen (8,4 Milliarden Euro) zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen. Rund die Hälfte davon wird den Angaben zufolge in Form von zinslosen Krediten für kleine und mittelgroße Firmen bereitgestellt, denen es an Liquidität infolge von Verkaufseinbußen mangelt. Zudem werden Teilzeitkräften, die wegen verfügter Schulschließungen ihrer Beschäftigung nicht nachgehen können Finanzhilfen von täglich 4.100 Yen (gut 34 Euro) zur Verfügung gestellt, wie Medien berichteten.

Erst vor einem Monat hatte die japanische Regierung erste Finanzhilfen gegen die Folgen der Virusepidemie auf den Weg gebracht, das Niedrigzinskredite über 500 Milliarden Yen für kleine und mittlere Unternehmen der Tourismusbranche und anderer von den Auswirkungen der Infektionskrankheit betroffener Branchen beinhaltete. Die Krise trifft Japan zu einer Zeit, in der der Wirtschaft ohnehin eine Rezession droht.

Das Kabinett beschloss zudem einen Gesetzesantrag, mit dem der Regierungschef, falls nötig, den Notstand ausrufen kann. Abe war dafür kritisiert worden, das Risiko der Krankheit anfangs unterschätzt zu haben. Inzwischen hat Japan die Maßnahmen verstärkt. Bislang sind in dem fernöstlichen Industriestaat rund 1.200 Infektionen bestätigt, wobei rund 700 Fälle davon Menschen an Bord eines zeitweise unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes betreffen. (dpa/jW)