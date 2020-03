Nächster »Klimastreik« am 24. April

In einer Pressemitteilung von »Fridays for Future« Frankfurt am Main vom Dienstag heißt es:

Am 24. April wird bundesweit und in den meisten Ländern der Erde, der nächste große »Klimastreik« stattfinden. Seit 16 Monaten protestiert »Fridays for Future«, gemeinsam mit diversen Bewegungen, Vereinen, Gewerkschaften und anderen Organisationen für eine sozial-ökologische Gesellschaft. Der Kampf um die Zukunft dieses Planeten ist noch lange nicht beendet.

Die Warnungen aus der Wissenschaft sowie die Forderungen einer der größten politischen Bewegungen aller Zeiten werden von der Bundesregierung konsequent missachtet. Die Erkenntnis, dass eine Politik und Wirtschaft, welche auf kurzfristigen Profit ausgerichtet ist und gesellschaftliche und ökologische Faktoren missachtet, nicht länger erfolgreich sein kann, wird ebenso ausgeblendet.

»Mit jedem Tag, an dem weder Politik noch Wirtschaft handeln, werden wir wütender und frustrierter. Wir sind es leid, auf Handlungen zu warten, am 24. April handeln wir selbst! Wir alle müssen gegen eine Wirtschaftsordnung auf die Straße gehen, die ihren scheinbaren Erfolg nur durch Unterdrückung und Ausbeutung von Mensch und Natur erreicht«, so Peter Odrich von »Fridays for Future«. (…)

Pia Zimmermann, pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Dienstag zur am selben Tag veröffentlichten Stellungnahme des Ethikrats zu Robotik in der Pflege:

Die Bundesregierung muss die Mahnung des Ethikrats ernst nehmen und den Bedürfnissen von Menschen mit Pflegebedarf in den Mittelpunkt stellen. Robotik kann eine sinnvolle Ergänzung in der Pflege sein, so etwa beim Heben. Ersatz für bedarfsgerechte Pflege kann und wird sie nie sein. Niemand darf deshalb so tun, als könne mit dem Einsatz von Robotik dem Personalnotstand begegnet werden. Das ist schlicht unmöglich, im Gegenteil ergeben sich neue Arbeitsfelder für Pflegekräfte, auf die diese sich zusätzlich einstellen müssen. (…)

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e. V. (BBU) hat eine Einwendung gegen den Antrag der Firma Tesla auf Genehmigung ihres Automobilwerks in Grünheide/Brandenburg eingelegt und teilte dazu am Dienstag mit:

Der Antrag von Tesla genügt in keiner Weise den störfallrechtlichen Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und hätte von der Genehmigungsbehörde so nie ausgelegt werden dürfen. Der BBU kritisiert diesen Präzedenzfall und fordert eine Überarbeitung und Neuauslegung der Antragsunterlagen. Oliver Kalusch vom Geschäftsführenden Vorstand des BBU erklärt: »Wenn nun berichtet wird, dass der brandenburgische Ministerpräsident gegenüber Tesla in einem Brief vom 28. August 2019 erklärt hat: ›Wir werden Sie deshalb mit allen geeigneten Möglichkeiten bei der Sicherung Ihrer zeitlichen Ziele unterstützen‹ und versprochen hat ›Für alle im Zusammenhang mit der von Ihnen geplanten Investition erforderlichen genehmigungsrechtlichen Fragen (z. B. Umweltverträglichkeitsuntersuchung, immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren, Waldumwandlung) sichere ich Ihnen eine umgehende und schnelle Bearbeitung zu‹ wird jetzt deutlich, was dies konkret bedeutet: Immissionsschutzrechtliche Standards werden zugunsten eines Investors und unrealistischer Zeitvorstellungen über Bord geworfen. Damit hebeln Tesla und die brandenburgische Landesregierung gemeinsam das Umweltrecht aus.«