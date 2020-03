Besonders betroffen

Alessandro Pone/LaPresse/dpa Schließen und desinfizieren: Italiens Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Neapel, 10.3.2020)

In Italien hat sich die Coronavirusepidemie dramatisch ausgebreitet. Nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur ANSA vom Dienstag morgen ist die Zahl der Toten auf 463 angestiegen. Im Vergleich sind weltweit bisher 4.000 Menschen dem neuartigen Virus zum Opfer gefallen. 7.985 Italiener befinden sich in ärztlicher Behandlung, davon 733 auf Intensivstationen. Unter den Infizierten befinden sich auch die Präsidenten der Regionen Piemont, Alberto Cirio, und des Lazium, Nicola Zingaretti, gleichzeitig Chef der sozialdemokratischen PD.

Die Wirtschaft ist von Produktionseinbrüchen betroffen, der Verkehr, vor allem der Airlines, unterliegt Einschränkungen, internationale Zug- und Flugverbindungen sowie der öffentliche Nahverkehr sollen jedoch nicht unterbrochen werden. ANSA berichtete, dass in ganz Italien aus Angst, die Nahrungsmittelversorgung könnte zusammenbrechen, Supermärkte gestürmt wurden. Die Regierung lehnte jedoch eine Schließung ab und teilte mit, die Lebensmittelversorgung sei gesichert. Nachdem sich ein Gefängnisinsasse in Modena infiziert hatte, kam es dort sowie in Frosinone, Neapel und insgesamt 27 Anstalten zu Häftlingsrevolten, bei denen ein Gefangener aus noch nicht geklärten Umständen ums Leben kam.

Die Regierung aus PD und »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) des parteilosen Premiers Giuseppe Conte hat rigorose Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Epidemie beschlossen, die vorerst bis Mitte März gelten. Die zunächst über Norditalien verhängte Quarantäne ist seit Dienstag auf ganz Italien ausgedehnt worden. Alle Einwohner sind aufgerufen worden, möglichst zu Hause zu bleiben und ihre Wohnungen nur zu verlassen, wenn sie sich zur Arbeit begeben, einkaufen gehen, einen Arzt besuchen oder alten und kranken Menschen helfen. Alles weitere ist faktisch untersagt. Neben Universitäten, Schulen und Kindergärten sind nun auch Kinos, Theater und Museen landesweit geschlossen. Für bestimmte Fußballspiele wurden die Besuche untersagt oder eingeschränkt, die Öffnungszeiten von Läden und Restaurants begrenzt. Die bei Italienern beliebten Bars müssen um 18 Uhr schließen. Justizminister Alfonso Bonafede teilte mit, dass auch laufende Prozesse bis Ende Mai verschoben werden können.

Zur Verstärkung der medizinischen Betreuung sind zahlreiche Ärzte im Ruhestand aktiviert worden. Insgesamt sollen 5.000 spezialisierte Ärzte sowie 15.000 Krankenpflegekräfte zusätzlich eingestellt werden. Zur Durchsetzung der Maßnahmen, auch zur sozialen Absicherung, kündigte die Regierung an, 7,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. »Es gibt keine Zeit zu verlieren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen«, sagte Premier Conte am Montag auf einer Pressekonferenz zur Begründung der einschneidenden Maßnahmen. Am heutigen Dienstag soll per Dekret auch ein Versammlungsverbot in Kraft treten. Es werde »nicht nur eine rote Zone geben«, sondern »es wird ganz Italien sein«.

Der Vatikan teilte am Sonntag mit, dass er den Maßnahmen der Regierung folgt: Die Vatikanischen Museen und auch die Sixtinische Kapelle blieben daraufhin geschlossen. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, ließ sich an diesem Tag der Papst zum traditionellen Angelusgebet, das er sonst am Fenster des Apostolischen Palastes hält, nur kurz sehen und seine Predigt per Video auf dem Petersplatz übertragen. Am Dienstag nachmittag wurde auch dieser für Touristen geschlossen. Im Kirchenstaat wurde bisher eine infizierte Person gemeldet.