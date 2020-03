Putin kann bleiben

Kremlin/dpa Will für »stabile Verhältnisse« sorgen: Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag in der Staatsduma in Moskau

Das russische Parlament hat den Weg für eine weitere Amtszeit von Präsident Wladimir Putin freigemacht. Mit 382 Jastimmen bei 44 Enthaltungen, aber ohne Gegenstimmen billigten die Abgeordneten in zweiter Lesung die von Putin im Januar vorgeschlagenen Änderungen. Eine von ihnen ist auch, dass im Fall einer Zustimmung der Bevölkerung bei der Abstimmung am 22. April die bisherigen vier Amtszeiten Putins nicht gezählt werden.

Zuvor hatte Putin erstmals nicht mehr ausgeschlossen, doch noch für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Vor den Abgeordneten der Staatsduma machte er dies davon abhängig, dass das Verfassungsgericht ausdrücklich feststelle, dass eine solche Kandidatur mit »den Kernsätzen der Verfassung« übereinstimme. Das erlegt den Richtern die Entscheidung auf, ob die jetzige Bestimmung, die maximal zwei Amtszeiten nacheinander erlaubt, ein solcher Kernsatz der Verfassung ist und ob es zulässig ist, den Zähler der Amtszeiten auf Null zu setzen.

Putin argumentierte in seiner Rede etwas »um die Ecke«. Er sei ja durchaus ein Anhänger des regelmäßigen personellen Wechsels in höchsten Staatsämtern. Aber diese Bestimmung sei angemessen für stabile Verhältnisse. Unter den Bedingungen äußerer Krisen dagegen könne die Stabilität des Landes Vorrang haben. Putin bezog sich dabei auf das Beispiel der USA, wo Präsident Franklin D. Roosevelt vier Amtszeiten nacheinander regiert habe – von der Weltwirtschaftskrise bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch Russland, so der Präsident, sei derzeit Angriffen von außen ausgesetzt und durchlebe zudem wirtschaftlich turbulente Zeiten.

In der vorangegangenen Debatte hatte die Exkosmonautin Walentina Tereschkowa vorgeschlagen, die Amtszeitbegrenzung generell zu streichen. Putin legte Wert auf die Feststellung, nicht etwa seine Amtszeit durch die Annahme der Verfassungsänderungen automatisch verlängern zu wollen, sondern ausschließlich auf dem Wege einer regulären Wahl mit einer Vielzahl von Kandidaten im Jahre 2024. In diesem Sinne wies er auch den Antrag des Chefs der nationalistischen Liberaldemokraten, Wladimir Schirinowski, zurück, den Präsidenten künftig nicht mehr vom Volk, sondern vom Staatsrat wählen zu lassen.

Vermutlich waren die Anträge von Tereschkowa und Schirinowski ebenso bestellte Stichworte wie jener eines Vertreters der Regierungspartei, die Annahme der Verfassungsänderungen zum Anlass für vorgezogene Neuwahlen zur Staatsduma zu machen. Der Initiator zog seinen Antrag unmittelbar nach Putins Rede wieder zurück. Merkwürdig war daran vor allem, dass der von ihm vorgeschlagene Termin in der zweiten Septemberhälfte mit dem Zeitpunkt übereinstimmt, zu dem die Duma ohnehin hätte neu gewählt werden müssen – vier Jahre nach der letzten Wahl im September 2016. Gennadi Sjuganow, Chef der russischen Kommunisten, wies den Vorschlag mit dem Argument zurück, vor Neuwahlen solle die Regierung erst einmal die Wirtschaftsprobleme lösen, was man genausogut als Grund nehmen könnte, die Wahl ganz ausfallen zu lassen. Denn dass die wirtschaftlichen und sozialen Probleme Russlands innerhalb eines halben Jahres zu lösen wären, ist einigermaßen unwahrscheinlich.

Das größte Problem hat die Staatsmacht offenbar im Moment damit, die Wahlberechtigten überhaupt am 22. April an die Urnen zu bringen. In aktuellen Umfragen sagen 52 Prozent der Wähler, sie wüssten noch nicht, wie sie abstimmen sollten und ob sie überhaupt an dem Votum teilnähmen. Unter denen, die sich beteiligen wollen, sagten 25 Prozent ihre Zustimmung zu, zehn Prozent wollen demnach gegen den Entwurf stimmen. Aus diesem Grund ist das Spektrum der Vorschläge ausgesprochen breitgefächert: Neben Fragen der Kompetenzabgrenzung zwischen den verschiedenen Abteilungen der Staatsmacht, an denen in erster Linie diese selbst ein Interesse hat, finden sich unter den abzustimmenden Punkten auch solche, die auf eine breite Zustimmung abzielen, von denen man aber nicht weiß, ob sie wirklich in eine Verfassung gehören. So die Anpassung von Renten und Mindestlöhnen an die Inflationsrate. Andere Vorschläge verraten kulturellen Konservatismus, etwa das Bekenntnis zur Familie als Verhältnis von Mann und Frau und einer mit Gottesbezug. Wobei ein liberaler Kommentator treffend zurückfragte, welchen Gott Putin denn dabei im Auge habe: Christus (in orthodoxer Auffassung), Allah, Jahwe oder Buddha. Die entsprechenden Religionen gelten in Russland als »traditionell« und sind gegenüber sonstigen Glaubensformen privilegiert.