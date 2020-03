Post feiert Rekordprofit

Boris Roessler/dpa Trotz eingestampfter Scooter-Produktion kann Post-Chef Frank Appel die Laune der Eigentümer heben (Frankfurt am Main, 27.5.2014)

Der Dauerboom bei der Deutschen Post AG ging auch im vergangenen Jahr weiter, wie die am Dienstag in Troisdorf vorgelegten Jahreszahlen für 2019 bestätigen. Demnach konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent auf 63,3 Milliarden Euro gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde um fast ein Drittel auf 4,1 Milliarden erhöht. Unter dem Strich steht ein satter Gewinn von 2,6 Milliarden Euro. Das Management sprach von einem Rekordergebnis. Man befinde sich weiter auf Wachstumskurs. Post-Chef Frank Appel: »Wir hatten ein sehr gutes Jahr 2019 und sind robust aufgestellt für künftiges profitables Wachstum.«

Besonders gut lief es für die Post beim Paketgeschäft. Schließlich verdrängt der Onlinehandel die lokalen Einzelhändler immer weiter, und die Deutsche Post DHL Group ist mit rund 70 Prozent Marktanteil einer der größten Profiteure. Für 2019 meldete der Konzern ein Rekordvolumen von 1,6 Milliarden zugestellten Paketen und ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. Weitere Zuwächse werden angepeilt, auch wenn dem die Bundesnetzagentur zuletzt eine Grenze gesetzt hatte. So musste die Konzernführung Anfang Februar die erst zum Jahreswechsel vollzogenen Preiserhöhungen wieder zurücknehmen. Kurz zuvor hatte die Kontrollbehörde mitgeteilt, ein Prüfverfahren einleiten zu wollen, weil man davon ausgehe, dass die Preissteigerungen nicht durch reale Kostensteigerungen gerechtfertigt seien.

Leichte Verluste machte die Post hingegen bei der Briefzustellung. Das Volumen der zugestellten Briefe sei um drei Prozent zurückgegangen, hieß es am Dienstag. Dieses Minus liege allerdings im erwartbaren Bereich. Schließlich würden Briefe mehr und mehr durch elektronische Post ersetzt. Die deftige Preiserhöhung im Juli 2019 – der Preis für den Versand eines Standardbriefes etwa stieg von 70 auf 80 Cent – konnte den Rückgang nur teilweise kompensieren. Letztlich steht im Ergebnis für »Post und Paket Deutschland« dennoch ein dickes EBIT-Plus von 80,1 Prozent.

Unsicherheit bezüglich der Jahresziele für 2020 gibt es laut Unternehmensführung wegen der »Coronakrise«. Noch sei es allerdings »viel zu früh, um die konkreten finanziellen Auswirkungen abschätzen zu können«, so Appel. Angestrebt werde weiterhin eine Steigerung des operativen Ergebnisses auf mehr als fünf Milliarden Euro, jetzt allerdings »unter Vorbehalt«. Zusätzlich belastet wird das Geschäft durch den Streetscooter-Flop. Die Produktion von Elektrofahrzeugen hatte sich als Minusgeschäft herausgestellt. Im Februar wurde daher entschieden, sie wieder einzustellen. Für das laufende Jahr wird erwartet, dass dieser Schritt mit einem Minus von 300 bis 400 Millionen Euro zu Buche schlägt.

Um die verwöhnten Eigentümer trotz des Coronavirus und des Scooter-Flops bei Laune zu halten, wollen Vorstand und Aufsichtsrat bei der Hauptversammlung im Mai vorschlagen, die Dividende pro Aktie um zehn Cent auf 1,25 Euro zu erhöhen. Die Zustimmung der Anteilseigner gilt als gewiss, bedeutet der Schritt doch, dass mehr Geld zu ihren Gunsten aus dem Betrieb herausgenommen wird. Insgesamt sollen dann 1,5 Milliarden Euro ausgeschüttet werden – eine beachtliche Ausschüttungsquote von 59 Prozent. Die durchschnittliche Quote der Dax-Unternehmen lag 2019 bei 40 Prozent. Die Deutsche Post AG hatte in ihrer Finanzstrategie einst eine Spanne von 40 bis 60 Prozent definiert. Da liege man ja auch nach der nun geplanten Erhöhung noch drin, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Laut Selbstdarstellung geht es bei der Post nicht nur den Aktionären gut, sondern auch den Beschäftigten. Die Mitarbeiterzufriedenheit sei im abgelaufenen Jahr erneut gestiegen, hieß es am Dienstag. Man sei ein »Top Employer«. Unerwähnt blieb freilich, dass die Ergebnisse der jüngsten Mitarbeiterbefragung manipuliert worden waren. So hatten sich etwa auch langfristig krankgeschriebene Mitarbeiter in Abwesenheit beteiligt. Da sie selbst die Fragebögen nicht ausfüllen konnten, sind »leitende Angestellte« eingesprungen.