Duell bremst Abzug

REUTERS/Jonathan Ernst Vereidigung in zwei getrennten Zeremonien: Aschraf Ghani (l.) und Abdullah Abdullah (Archivbild)

Ein eskalierender Machtkampf um das Präsidentenamt begleitet den Anfang dieser Woche begonnenen US-Truppenabzug aus Afghanistan. Am Montag ließen sich in Kabul in getrennten Zeremonien sowohl der bisherige Amtsinhaber Aschraf Ghani als auch sein langjähriger Rivale Abdullah Abdullah vereidigen. Beide behaupten, die Präsidentenwahl am 28. September 2019 gewonnen zu haben. Abdullah erkennt das offizielle Wahlergebnis, das am 18. Februar verkündet wurde und Ghani den Sieg zuschreibt, nicht an. Der Konflikt ist nicht neu: Abdullah hatte bereits nach der Wahl 2014 erklärt, durch Wahlfälschungen um seinen angeblichen Sieg betrogen worden zu sein. Auf deutlichen Druck der US-Regierung hatten sich damals beide Seiten geeinigt, den Konflikt beizulegen, indem Abdullah zum Regierungsgeschäftsführer erklärt wurde. Ob eine ähnliche Einigung auch diesmal möglich ist oder der Konflikt sich weiter zuspitzt – Abdullah könnte eventuell bewaffnete Anhänger in Nordafghanistan mobilisieren –, ist unklar.

Die Rivalitäten in Kabul verkomplizieren den Konflikt um die Friedensgespräche mit den Taliban, die eigentlich noch diese Woche in Oslo beginnen sollen. Auf die Gespräche hatten sich die Taliban und die USA am 29. Februar in einem Abkommen geeinigt. Als Vorabgeste ist der Austausch von Gefangenen vorgesehen. Der bisherige Präsident Ghani hatte sich bislang strikt geweigert, dem Austausch zuzustimmen, da dieser über den Kopf der afghanischen Regierung hinweg beschlossen worden war. Gestern mehrten sich Hinweise, dass Ghani einlenken werde. An seiner Vereidigung hatte der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, teilgenommen und damit erkennen lassen, Washington werde ihn im Machtkampf gegen Abdullah stützen. Am Dienstag hieß es zudem, Khalilzad habe sich als Gegenleistung ausbedungen, dass Ghani wenigstens 1.000 Taliban freilassen und damit die Voraussetzung für Friedensgespräche schaffen werde. Aus Kabul wurde nun berichtet, die Entlassung einer vierstelligen Zahl meist älterer Taliban stehe womöglich bevor.

Für die USA wären innerafghanische Friedensgespräche günstig: Sie würden verhindern, dass der zu Wochenbeginn eingeleitete Truppenabzug von einem neu eskalierenden Krieg überschattet und gebremst wird oder womöglich überhastet durchgeführt werden muss. Zur Zeit ist geplant, die in Afghanistan stationierten US-Truppen von aktuell mehr als 12.000 binnen 135 Tagen auf 8.600 Soldaten zu reduzieren. Zudem sollen fünf der rund 20 Stützpunkte geschlossen werden.

Um den US-Truppenabzug international einzubetten, hat Washington eine formelle Resolution des UN-Sicherheitsrats beantragt, die das Abkommen der Vereinigten Staaten mit den Taliban »begrüßen« sowie auf Friedensverhandlungen der Regierung in Kabul mit den Taliban dringen soll. Am gestrigen Dienstag nach jW-Redaktionsschluss wurde die Abstimmung darüber erwartet. Unklar war, ob sie ausreichende Zustimmung erhalten würde: Diplomaten äußerten empört, Washington verweigere ihnen Einsicht in zwei geheime Anhänge zu dem Abkommen und verlange ihnen damit die Billigung eines nur teilweise bekannten Vertrages ab. In Moskau wiederum hieß es, man wisse nicht recht, wieso man das Abkommen formal absegnen solle; schließlich hätten die Vereinigten Staaten ihrerseits verhindert, dass der UN-Sicherheitsrat die von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe für Syrien begrüßt.