Nach zehn Minuten: Rudelbildung

Matthias István Köhler/jW Die Laune bessert sich: Martialische Choreographien sind auch bei den Slavia-Fans beliebt (8.3.2020)

Und dann rollte im Prager Stadion Eden der Ball am Sonntag nachmittag doch: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus war lange Zeit nicht sicher gewesen, ob eines der wichtigsten und geschichtsträchtigsten europäischen Derbys – das zwischen den Prager »S«, Slavia und Sparta – vor Zuschauern ausgetragen würde. Erst am Mittwoch gaben die Behörden grünes Licht, und die Fans durften somit das 295. Aufeinandertreffen der beiden Rivalen aus der tschechischen Hauptstadt im Stadion mitverfolgen.

Die Ausgangslage war vielversprechend: Meister Slavia steht am 24. Spieltag der Saison auf dem ersten Platz der ersten tschechischen Fußballiga, aber im zweiten der drei Spiele seit der Winterpause konnten die »Sesivani«, zu deutsch: die Zusammengenähten, sich nicht durchsetzen. Unter anderem ging das Spiel gegen die Bohemians verloren, die anderen Rivalen aus der Hauptstadt. Von den 16 Punkten Vorsprung sind nur noch acht geblieben.

Darunter leidet das Selbstbewusstsein. Im besten Fall ein Unentschieden wird es geben, heißt es in der Kneipe des Slavia-Eishockeyteams, wo sich viele Fans vor dem Derby treffen. Dann wird die Mannschaftsaufstellung bekanntgegeben – die Stimmung wird besser. Einige der Spieler, die in den vergangenen Partien wegen Verletzung nicht auf dem Feld standen, sind wieder dabei.

Slavia ist klarer Favorit. Seit zehn Spielen sind sie gegen die »Zelezna Sparta«, zu deutsch: die »Eiserne Sparta«, ungeschlagen. Seit 2016 wurde kein Spiel gegen Sparta verloren. Der Stadtrivale spielt zudem derzeit eine seiner schlechtesten Saisons und ist auf Platz acht nur besseres Mittelmaß. Es ist daher verständlich, wenn Sparta-Trainer Vaclac Kotal vor dem Spiel gegenüber der Tageszeitung Dnes erklärt, dass er »Respekt und Demut« habe, in dem Derby aber alles möglich sei.

Die Derbys sind traditionell sehr kampfbetonte Spiele, die Spieler schenken sich nichts, wie man so schön sagt, und die Fans auf den Rängen heizen die Stimmung immer weiter an. Ein solche Partie kann leicht außer Kontrolle geraten, vielleicht auch deshalb wird sie von Pavel Franek geleitet. Er ist der Schiedsrichter mit der größten Spielerfahrung in der tschechischen Liga.

Dann beginnt das Spiel. Die ersten Minuten sind ausgeglichen. Nach zehn Minuten bereits die erste Rudelbildung auf dem Feld. Die Fans feuern ihre Spieler an, rufen »Tod der Sparta«, aber es ist ein zerfahrenes Spiel, viele Fouls, viele Unterbrechungen. Die Gastmannschaft wirkt etwas gefasster. Nach der ersten Hälfte sind die Slavia-Fans aufgebracht, sie sind unzufrieden mit ihrem Team, Sparta schien einen Tick besser gewesen zu sein, von den »Cervenobilo«, den Rotweißen, hingegen war nichts zu sehen.

Auch der Anfang der zweiten Halbzeit überzeugt nicht. Dann, in der 57. Minute, große Aufregung. Tor für Sparta, Benjamin Tetteh überwindet den Slavia-Keeper und wirft ihn dabei zu Boden, die Sparta-Fans feiern, der Rest des Stadions steht unter Schock. Der Videoassistent wird befragt, nach der Konsultation wird der Treffer doch nicht gegeben. Aufatmen bei den Zusammengenähten.

Der Ball läuft jetzt besser, es gibt gute Chancen auf beiden Seiten, aber Slavia scheint dem Tor etwas näher. Dann in der 80. Minute: Tetteh versenkt den Ball im Netz, keine Chance für den Tormann der Slavia, jetzt zählt der Treffer. Die Sparta also kurz davor, die glücklose Serie von zehn Spielen ohne Sieg zu beenden, Fluchen bei den Slavia-Fans.

Es geht bereits in die Nachspielzeit: Freistoß vor dem Sechzehner der Eisernen. Jan Boril gibt rein, der kroatische Stürmer Petar Musa macht das Ding. Riesenjubel auf den Rängen, aber vor allem Erleichterung. Für die Rotweißen am Ende ein glückliches Unentschieden. Die Fans schimpfen nach dem Abpfiff. Aber die Slavia ist noch einmal knapp davongekommen und kann weiter von sich sagen, seit 2016 im großen Derby ungeschlagen zu sein.