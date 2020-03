Was verlorengeht

Erich Goldmann Radikal vereinfachte Konstellation: Jean Genet (Josef Ostendorf, r.) und Jean Decarnin (Paul Behren)

Der schwule Dichter Jean Genet (1910–1986) wurde zu seinen Lebzeiten viel angefeindet, obwohl Sartre (»Saint Genet – comédien et martyr«, 1952) ihm schon früh ein literarisches Denkmal gesetzt hatte. In der Bundesrepublik musste die Veröffentlichung seiner Romane durch den kleinen Merlin-Verlag vor Gericht durchgesetzt werden. Hierbei spielte der Hamburger Staatsanwalt Ernst Buchholz ­(1905–1967) die Rolle des mutigen Verteidigers der Liberalität in der Literatur – kein Kinderspiel in einer Zeit, als der § 175 noch in der durch die Nazis verschärften Fassung galt.

Unter seinen Romanen stellt »Pompes funèbres« (»Das Totenfest«) die Bereitschaft, sich auf die Phantasiewelt des Autors einzulassen, besonders auf die Probe. Das Thema ist hier die Vertiefung der Trauer seines Ich-Erzählers: Sein Geliebter, der kommunistische Widerstandskämpfer Jean Decarnin, ist erschossen worden. Die Mutter und der Bruder des Toten, ein von der Mutter heimlich aufgenommener Wehrmachtssoldat und dessen Geliebter, ein Henker aus Berlin, aber auch Hitler selbst tauchen in einem Textgebilde auf, das statt Handlung über weite Strecken poetische Imagination bietet, die allerdings soweit geht, dass sogar das Massaker von Oradour in »Poesie« verwandelt wird. Ganz schön starker Tobak – und eine Herausforderung für Dramaturgie und Regie.

Die anarchische Struktur des Romans lädt vielleicht dazu ein, eine Bühnenfassung zu wagen. Doch dann stellt sich die Frage: Soll und kann dieses Chaos im Theater angemessen – das heißt vor allem: so dass Genets Gedanken- und Imaginationswelt erkennbar bleibt – dargestellt werden, und, wenn nicht, was für einen Wert das Ganze dann noch hat?

Die Inszenierung von Max Pross am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg nutzt ihre Möglichkeiten, indem sie durch Effekte des Lichts, vor allem aber der Dunkelheit einen magischen Raum schafft. Hier – im verdunkelten Rangfoyer – können die in einem großen Rechteck sitzenden Zuschauer auch einander sehen. In diesem Raum bewegen sich ein junger Mann (Paul Behren) leichtfüßig, über weite Strecken in wildem Tanz, sowie ein alter Mann – Jean Genet (dargestellt von Josef Ostendorf) – täppisch. Texte werden aus einer schwach beleuchteten Art Duschkabine heraus gesprochen. Ostendorf schreibt – als Genet – an einem Schreibtisch, der auf einer Empore steht, und trinkt dabei etliche Gläser Rotwein. Wenn der Schauspieler mit Hitlerbärtchen und in einem hellblauen Kostüm nach einem Abgang wieder die Bühne betritt, gibt es ein großes Hallo. Überhaupt gibt er mit seinem meist etwas nöligen Timbre den Texten einen mokanten Klang; Ernst wird es allenfalls in den dramatischen Passagen.

Es dürfte nachvollziehbar sein, dass dieser Abend einen durchaus unterhaltsamen Wert hat. Leichtigkeit bringt auch die relativ kurze Dauer der Aufführung mit sich. (Statt der angekündigten 1 Stunde 10 Minuten wird nur wenig über eine Stunde gespielt.)

Die Frage ist allerdings: Was geht verloren? Zunächst: Die Trauer um den toten Geliebten – das Stück heißt »Das Totenfest« – kann so nicht vermittelt werden. Die Konstellation wird radikal vereinfacht; die Figuren, die Genets Ringen um die Trauer veranschaulichen können (mitsamt ihren monströsen Verschlingungen) fallen weg. Der Auftritt Hitlers wird zur Travestieshow.

Hinzu kommt, dass bei aller Reduktion des Personals das Männerpaar nicht, wie im Roman, einen jungen und einen sehr jungen, sondern einen jungen und einen alten Mann repräsentiert. So wird die Thematik von der Trauer um einen Freund aus derselben Generation zum Verlust eines jungen Geliebten verschoben.

Dass Genets Ausgangsposition des Außenseiters, der sich gegen Frankreich stellt, das ihn diskriminiert und zu monströsen Provokationen anstachelt, auch bei breiterer Anlage kaum darstellbar sein dürfte, ist nachvollziehbar. Es ist aber keine Entschuldigung dafür, sich mit einer solchen unschuldigen Miniatur zufriedenzugeben.

Der Beifall des Publikums war stürmisch. Damit wurde die Leistung der beiden Schauspieler gewürdigt, die in der Tat bewundernswert war. Die Versäumnisse der Inszenierung traten dahinter zurück.