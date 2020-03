Afghanistan: Ghani als Präsident vereidigt

Kabul. Der amtierende afghanische Präsident Aschraf Ghani ist am Montag in Kabul für eine zweite Amtszeit vereidigt worden. Ghani war Mitte Februar, fünf Monate nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl im September, zum Sieger erklärt worden. Sein unterlegener Rivale, Regierungschef Abdullah Abdullah, erkennt das Wahlergebnis nicht an und hielt am Montag seine eigene Amtseinführungszeremonie ab. Er hatte nach der Verkündung des Ergebnisses eine Gegenregierung ausgerufen. Schon bei der letzten Präsidentschaftswahl hatten sich sowohl Ghani als auch Abdullah zum Sieger erklärt. Durch Vermittlung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama einigten sich beide auf einen Kompromiss: Ghani wurde Staatschef und Abdullah Regierungschef. (AFP/jW)