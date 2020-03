IAEO-Sitzung: Forderungen an den Iran

Wien. Zum Auftakt des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) in Wien wurde der Iran zur Kooperation aufgerufen. Teheran müsse umgehend und vollständig mit der IAEO bei der Klärung offener Fragen kooperieren, forderte IAEO-Chef Rafael Grossi am Montag. Das betreffe mögliche »nuklearbezogene Aktivitäten« an drei Orten, zu denen der Iran teils den Zugang verweigere. Die fraglichen Vorgänge liegen allerdings Jahre zurück und sollen eine sehr überschaubare Menge an angereichertem Uran betreffen, wie es aus diplomatischen Kreisen hieß. Der Iran weist die Vorwürfe zurück. Die Begründung für den Zugang in diesen konkreten Fällen sei unzureichend, hieß es. (dpa/jW)