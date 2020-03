Türkei: Exbürgermeister der HDP verurteilt

Istanbul. Rund sechs Monate nach seiner Absetzung als Bürgermeister ist am Montag ein HDP-Politiker in der Türkei wegen »Mitgliedschaft in einer Terrororganisation« verurteilt worden. Adnan Selcuk Mizrakli, ehemals verantwortlich für die südtürkischen Metropole Diyarbakir, muss für mehr als neun Jahren und vier Monaten ins Gefängnis, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Mizrakli ist Politiker der linken Partei HDP, der vorgeworfen wird, der verlängerte Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) zu sein. Im Oktober war Mizrakli verhaftet worden. (dpa/jW)