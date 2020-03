Waffen aus dem Westen

XinHua/dpa Trotz Einmarsches in die nordsyrische Provinz Afrin importierte die Türkei Rüstungsgüter aus der BRD (»Leopard«-Panzer, Hatay, 21.1.2018)

Nach der Veröffentlichung neuer Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI mehrt sich die Kritik an der deutschen Rolle auf dem weltweiten Rüstungsmarkt. Die Partei Die Linke sprach sich erneut für ein gänzliches Verbot deutscher Waffenlieferungen aus. Die vorgeblich restriktive Rüstungspolitik der Bundesregierung sei in Anbetracht der SIPRI-Zahlen nur »hohles Gerede und gezielte Täuschung der Öffentlichkeit«, erklärte die für Abrüstung zuständige Sprecherin Bundestagsfraktion der Partei, Sevim Dagdelen. Mit seiner Position auf dem Rüstungsmarkt sei Deutschland »führend mitverantwortlich bei der Schaffung von Fluchtursachen«.

SIPRI hatte am Montag einen neuen Bericht zum internationalen Im- und Export von Rüstungsgütern veröffentlicht. Für Deutschland verzeichnet das Institut im Zeitraum von 2015 bis 2019 eine Zunahme um 17 Prozent gegenüber dem Zeitraum 2010 bis 2014. Mit einem Anteil von 5,8 Prozent an den weltweiten Gesamtexporten liegt die Bundesrepublik weiter auf Rang vier des Rankings – trotz des 2018 verhängten Exportstopps an Saudi-Arabien. Größte Einkäufer deutscher Rüstungsgüter waren dem Bericht zufolge Südkorea, Griechenland und Algerien.

Saudi-Arabien, das seit 2015 eine Militärallianz gegen die Ansarollah (»Huthis«) im Jemen anführt und mitverantwortlich für das Hungern Hunderttausender Jemeniten ist, führt die Liste der Waffenimporteure an. Auch »die Hälfte der US-Waffenexporte der vergangenen fünf Jahre ist in den Nahen Osten gegangen, und die Hälfte davon nach Saudi-Arabien«, sagte der SIPRI-Rüstungsexperte Pieter Wezeman gegenüber dpa. Insgesamt belieferten die Vereinigten Staaten 96 Länder mit Waffen und bleiben mit 36 Prozent der Gesamtausfuhren an Großwaffen der weltgrößte Rüstungsexporteur. Den Abstand zu Russland auf Platz zwei haben sie dabei weiter vergrößert: Dessen Anteil verringerte sich in dem Fünfjahreszeitrum von 27 auf 21 Prozent.

Frankreich als größter Waffenexporteur innerhalb der EU und weltweit an vierter Stelle, exportierte im gleichen Zeitraum so viele Rüstungsgüter wie seit 1990 nicht mehr: Die französischen Ausfuhren stiegen in dem Zeitraum um satte 72 Prozent im Vergleich zu 2010 bis 2014, was laut SIPRI unter anderem an größeren Waffendeals mit Ägypten, Katar und Indien lag. (dpa/jW)