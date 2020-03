Gewalt gegen Frauen

REUTERS/Sebastian Silva

Bei einer Demonstration zum Frauenkampftag in Chile ist die Polizei gewalttätig gegen Protestierende vorgegangen. Gegen Ende des Marsches am Sonntag, an dem nach Angaben der Organisatoren mehr als eine Million Menschen teilnahm, versuchten Demonstranten in der Hauptstadt Santiago, Barrieren rund um den Präsidentenpalast La Moneda zu überwinden. Die Polizei trieb sie mit Tränengas und Wasserwerfern zurück. Einsatzkräfte nahmen zudem mehrere Protestierende fest (siehe Bild). (AFP/jW)