Ein Haus mit vielen Fenstern

Andy Rain/EPA/dpa Dank »Physical Graffiti« als Künstler rehabilitiert: John Paul Jones, Robert Plant, Jimmy Page (v. l. n. r.)

Ende 1973 emanzipieren sich Led Zeppelin von ihrer Plattenfirma Atlantic durch die Gründung eines eigenen Sublabels, Swan Song Records. Atlantic bleibt der Vertrieb. Der Deal rechnet sich für beide Seiten, aber die Band sichert sich nun volle künstlerische Kontrolle über ihren Output. »Physical Graffiti«, das erste eigene Swan-Song-Album, erscheint erst Ende Februar 1975, obwohl es bereits ein ganzes Jahr früher aufgenommen wird und im Juli dann auch fertig gemischt vorliegt. Die ersten Takes entstehen sogar schon im November 1973. Wie immer mal wieder in der Vergangenheit ziehen sie sich ins Headley Grange zurück, ein ehemaliges Armenhaus, das von vielen Rockbands als Proberaum vor Touren und für Plattenaufnahmen genutzt wird. John Bonham und Jimmy Page arbeiten mit Ron Nevison an den Reglern das Riff-Rhythmus-Rückgrad eines neuen Songs heraus, aus dem später der Led-Zep-Standard »Kashmir« werden soll. Aber John Paul Jones zieht nicht mit. Er hat die Nase voll von der Band, vom seelenfressenden Tourzirkus, vom Starrummel und wohl auch von Pages Superego. Er erzählt Manager Peter Grant von seinen Überlegungen, die Band zu verlassen, und dieser gewiefte Gruppenpsychologe gibt der Band für den Rest des Jahres frei.

Tatsächlich überlegt es sich ­Jonesy noch einmal, im Januar 1974 steht er wieder zur Verfügung. Und er wird gebraucht im Headley Grange. Schon beim Opener »Custard Pie«, einem stoischen Riffer mit typisch taumelndem Bonzo-Groove, für dessen lyrische Obszönitäten Robert Plant einmal mehr die alten Blues-Pimps zu Rate zieht, vor allem Bukka Whites »Shake ’Em Down«, stopft er die Lücken mit seinen etwas erratischen Clavinet-Fills.

Auch die ausufernde Version des alten Spirituals »In My Time of Dying« kommt mit Jones’ flinken Bassläufen im Mittelteil des Songs erst richtig in Fahrt und lockt so Pages Slidegitarre solistisch aus der Reserve. »Trampled Under Foot« ist ein von Stevie Wonders »Superstition« inspirierter Funk-Rocker, den abermals Jones mit seinem Clavinet ins Rollen bringt. Und dann kommt auch schon »Kashmir«, das jetzt aus der Rohfassung zu einem strahlenden Diamanten geschliffen wird mit schwankendem Wüstenschiffmetrum, filmischen Strings und Bläsern, exotischen Mellotron-Arabesken und traumverlorenen, von Plants Marokko-Urlaub inspirierten, womöglich opiatbehauchten Lyrics. »There are not a word I heard could I relate / Story was quite clear.« So ähnlich geht es dem Hörer dieses Songs. Man weiß auch, worum es geht, ohne die Worte im einzelnen verstehen zu müssen.

Schon die aufwendige Orchestrierung hebt den Song heraus, und die Aufmerksamkeit, die er gleich nach seinem Erscheinen bis heute erfahren hat – er taucht praktisch in allen Rankings auf –, rechtfertigt die Bastelarbeit im Studio. »Kashmir« ist der Song, den selbst absolute Led-Zeppelin-Verächter mögen, und wenn es bis dahin immer noch Kritiker gegeben hat, die sie als bloße Heavy-Band abtun wollten, stellen sie hiermit ihre »Progressivität« unter Beweis. Das ist keine Hitparadenware mehr, das ist ein Kunstwerk.

Im Studio ziehen die vier an einem Strang. Der kreative Prozess, das Glück des Gelingens konsolidieren die Band. Die acht neuen, in ein paar Wochen ausgearbeiteten und aufgenommenen Stücke können sich mehr als nur hören lassen, und mit »Kashmir«, das wissen sie, haben sie ein weiteres Meisterstück abgeliefert. Das neue Material füllt fast drei Plattenseiten. Jimmy Page will seinen Anspruch als Komponist und Produzent schon länger mit einem Doppelalbum untermauern, und auf dem eigenen Label lässt sich das endlich ohne Widerstände bewerkstelligen. Also kramen sie in der Schublade nach brauchbaren Songs, mit denen man das Material aufpolstern kann.

Sieben Outtakes kommen in die Wertung. In der Qualität der vermeintlichen Lückenbüßer zeigt sich die wahre Größe einer Band.

Mitte des Jahres treffen sie sich für letzte Overdubs im Londoner Olympic Studio, und Keith Harwood besorgt den Endmix, trotzdem dauert es noch mehr als ein halbes Jahr, bis »Physical Graffiti« endlich in den Läden steht. Angeblich weil die Covergestaltung sich verzögert, aber wohl auch, weil die den Veröffentlichungstermin flankierende Mammuttournee durch die USA mit 40 Gigs in 26 Städten vor insgesamt 700.000 Menschen logistischen Vorlauf braucht. Danny Goldberg, der frisch eingestellte US-Botschafter von Swan Song, lässt derweil die Medien heißlaufen. Die PR-Offensive zahlt sich aus. Die Tour ist innerhalb eines Tages ausverkauft, der Umsatz allein aus den Vorbestellungen des Albums beträgt 15 Millionen Dollar. »Physical Graffiti« erscheint am 24. Februar 1975, steigt ein auf Platz drei der Billboard-Charts, rückt dann vor auf eins und hält sich dort wochenlang. Die gesamte Backlist kehrt zurück in die Charts. Vor allem aber beginnt die argwöhnische Rockkritik, die noch stets ein Haar in der Suppe fand, ihr Verhältnis zur Band zu überdenken. Led Zeppelin sind jetzt als Künstler rehabilitiert.

Die Verpackung trägt ihren Teil dazu bei. Im berühmten Cover mit der vielfenstrigen Hausfront vom St. Mark’s Place in New York – im Keller dieses Blocks gab es einen Second-Hand-Klamottenladen mit dem Namen »Physical Graffiti« – manifestiert sich bereits die ästhetische Prätention dieses klanglich wie stilistisch facettenreichen Doppelalbums. Dieses musikalische Haus besteht aus verschiedenen Wohnungen mit diversen Zimmern, in denen die dort lebenden Menschen ganz unterschiedliche Dinge tun – die aber, indem sie miteinander umgehen und kommunizieren, doch so eine Art Einheit bilden. So kann man es lesen. Und draußen auf der Treppe sitzt John Bonham mit einem »Black Dog« im Arm. Eine symbolische Referenz, die das neue Album mit der Bandvergangenheit verbindet.

Das Cover formuliert aber noch einen weiteren Anspruch. Durch die Fenster-Cutouts werden, je nachdem welches Innersleeve durchscheint, unterschiedliche Persönlichkeiten sichtbar, die Bandmitglieder ebenso wie popkulturelle Ikonen wie Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald, Elizabeth Taylor, W. C. Fields, Stan Laurel und Oliver Hardy etc. Led Zeppelin stehen in einer Reihe mit diesen Legenden. Wie einstmals die Beatles auf ihrem Wimmelbildcover von »Sergeant Pepper«, dem Album, mit dem sich Rockmusik endgültig als Kunstform etablierte. In diese Tradition stellt sich auch »Physical Graffiti«, sagt das Cover von Peter Corriston und Mike Doud. Und sehr viele haben das genauso gesehen.