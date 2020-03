Kampf um die Macht

REUTERS/Ammar Awad Wahl ohne Ende: Poster für Benjamin Netanjahu und die Likud-Partei am 25. Februar 2020 in Jerusalem

Vor einer Woche hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Wahlabend vor jubelnden Anhängern einen »riesigen Sieg« verkündet. Jetzt muss er den Verlust seines Amts befürchten. Zum einen wollen seine Gegner im Parlament zwei Gesetze beschließen lassen, die es verhindern würden, dass Netanjahu Premierminister bleiben kann. Wenn sie zusammenhalten, hätten sie in der neuen Knesset, die am 16. März vereidigt wird, eine Mehrheit von 62 der 120 Abgeordneten. Außerdem hat Netanjahus Hauptwidersacher, Benny Gantz von den »Blau-Weißen«, am Sonnabend seine Absicht ankündigen lassen, die Bildung einer Koalitionsregierung zu versuchen.

Suche nach Mehrheiten

Zur Frage, wie er das schaffen will, hat der ehemalige Generalstabschef der israelischen Streitkräfte sich noch nicht öffentlich geäußert. Dafür müsste er mindestens 61 Abgeordnete hinter sich bringen. Das würde aber voraussetzen, dass außer den »Blau-Weißen« und dem linken Block aus Arbeitspartei, Meretz und Gescher auch die Vertreter der ultrazionistischen Partei Israel Beitenu von Avigdor Lieberman und 14 der 15 Abgeordneten der überwiegend von der arabischen Bevölkerung gewählten Gemeinsamen Liste die Wahl von Gantz unterstützen. Eine solche Frontbildung scheint aber vor allem wegen der scharfen Gegensätze zwischen Israel Beitenu und der Gemeinsamen Liste praktisch unmöglich. Auch Gantz selbst hat in der Vergangenheit immer wieder bekräftigt, dass er sich von der Gemeinsamen Liste weder wählen noch tolerieren lassen wolle.

Auf der anderen Seite hat Netanjahu mit den 36 Stimmen des von ihm geführten Likud, den insgesamt 16 Stimmen der sogenannten nationalreligiösen Parteien Schas und Vereinigtes Torah-Judentum sowie den sechs Stimmen der Rechtspartei Jamina erst 58 von den mindestens 61 Abgeordneten zusammen, die für seine Wiederwahl erforderlich wären. Mehrere Sprecher des Likud, allerdings nicht Netanjahu selbst, ließen in der vergangenen Woche die Absicht erkennen, Überläufer aus den Reihen der »Blau-Weißen« herauszubrechen. Völlig ausgeschlossen ist das nicht: Das Bündnis, das sich selbst der Mitte zuordnet, existiert erst seit Februar vorigen Jahres und ist weit davon entfernt, eine konsolidierte Einheit darzustellen. Mehrere seiner Abgeordneten haben eine politische Vergangenheit im Likud oder bei Israel Beitenu. Alle haben aber ausdrücklich die Möglichkeit ausgeschlossen, dass sie für Netanjahus Wiederwahl stimmen könnten.

Israel hat in den vergangenen zwölf Monaten schon drei Wahlen absolviert, die beiden vorangegangenen im April und September 2019. Ein vierter Wahlgang gilt allgemein als Alptraum, zumal er voraussichtlich an der bestehenden Pattsituation nichts ändern würde. Zusätzlich abschreckend ist der finanzielle Aufwand: Die Kosten der Wahl im September wurden auf 250 Millionen Schekel für den bürokratischen Vorgang und weitere 200 Millionen für staatliche Wahlkampfzuschüsse geschätzt. Das entspricht zusammengerechnet 114,3 Millionen Euro.

Vor diesem Hintergrund richtet sich die Aufmerksamkeit auf die beiden Gesetzesinitiativen, die geeignet scheinen, die Ära Netanjahu abzuschließen. Eines der Gesetze soll die Regierungszeit von Premierministern auf zwei Amtsperioden begrenzen. Netanjahu hat bereits vier Amtszeiten hinter sich gebracht, im Falle einer Wiederwahl wäre es die fünfte. Das andere Gesetz soll es einem strafrechtlich Angeklagten unmöglich machen, die Regierung zu führen. Gegen Netanjahu beginnt am 17. März ein Prozess wegen Betrug, Veruntreuung und Bestechung. Gantz hatte ein solches Gesetz schon nach der Septemberwahl 2019 vorgeschlagen, war damals aber an Israel Beitenu gescheitert, deren Abgeordnete für eine Mehrheit nötig gewesen wären. Jetzt aber hat Lieberman am Donnerstag seine Unterstützung für das Gesetz erklärt.

Absetzung per Gesetz?

Netanjahu reagiert mit dem nicht von vornherein aussichtslosen Versuch, seine Anhänger aufzuhetzen und zu mobilisieren. Ein solches Gesetz untergrabe die Grundlagen der Demokratie, er sei der klare Sieger, Gantz habe verloren und wolle nun »die Wahl stehlen«, lautet das Motto von Netanjahus Reden bei Likud-Meetings. Das würden er, seine Freunde und Millionen von Bürgern nicht zulassen.

Netanjahu hatte allerdings selbst ein ähnliches Gesetz im Jahre 2008 unterstützt, als der damalige Premierminister Ehud Olmert mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert war. Das Gesetz fand damals keine Mehrheit, aber Olmert sah sich zum Rücktritt veranlasst und wurde später zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Im Kampf um die Macht scheint Netanjahu auch vor einem Pakt mit der Gemeinsamen Liste, die er üblicherweise als »Terrorunterstützer« angreift und aus dem politischen Leben Israels ausgrenzen will, nicht zurückzuschrecken. Der Fernsehsender Kanal 13 meldete am Sonnabend, Mitarbeiter des Premiers hätten Kontakt zu Vertretern der Liste aufgenommen und bestimmte Erleichterungen und Vergünstigungen für die arabische Bevölkerung vorgeschlagen, falls die Abgeordneten der Liste das Gesetz nicht unterstützen.