Der demente Despot

Uwe Anspach/dpa »Nicht das hässliche Gesicht« (Mittwoch in Frankfurt am Main)

In der Nordwestkurve des Waldstadions der Frankfurter Eintracht war beim DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen am Mittwoch abend auf einem Banner zu lesen: »Die Funktionäre sind das hässliche Gesicht des Fußballs, nicht die Fans.« Unter Beweis stellten die Anhänger das mit Humor. »Adi, meld’ dich, wenn du ’ne Spielunterbrechung brauchst«, wandte sich ein Transparent an Eintracht-Trainer Adi Hütter. Der kam nicht darauf zurück, zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde ein Banner mit dem Schriftzug »Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter« entrollt. Schiedsrichter Felix Zwayer sah darin keinen Anlass für eine Spielunterbrechung.

Schmähungen des milliardenschweren Fußballmäzens Hopp hatten am Wochenende in mehreren Stadien beinahe zu Spielabbrüchen geführt. Hintergrund der Anfeindungen war eine Kollektivstrafe für Fans der Dortmunder Borussia vom 21. Februar. Wiederholt war Hopp in deren Block angefeindet worden, darum darf in den nächsten zwei Jahren kein Dortmund-Fan in das hübsche Stadion, das Hopp im Nirgendwo (Sinsheim) hat errichten lassen. Diese Entscheidung des DFB-Sportgerichts war für die Fans ein Bruch mit dem Versprechen, auf Kollektivstrafen zu verzichten. 2017 waren die ausgesetzt worden. »Dementer Fußballbund – Zusage gegen Kollektivstrafe vergessen«, hatten Schalke-Fans am Dienstag abend im DFB-Pokal erinnert.

Der DFB scheint seit der Wiedereinführung nicht bereit, noch einmal darüber mit sich reden zu lassen. Beispielhaft erklärte Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag abend am Rande der Auslosung zur Nations League in Amsterdam, gegen die Beleidigungen des Sinsheimer Superreichen müsse »mit aller Gewalt vorgegangen werden«. DFB-Vizepräsident Rainer Koch ergänzte, man müsse »auch mal bereit sein, deutlich zu machen, unter solchen Rahmenbedingungen können wir nicht Fußball spielen, und dann muss solch ein Block auch mal gänzlich geräumt werden«.

Um bei solch martialischem Gehabe dennoch irgendwie auch gesprächsbereit rüberzukommen, hatte der DFB am Dienstag einen »runden Tisch der AG Fankulturen« angekündigt. Vertreter von DFB, Deutscher Fußballiga und verschiedenen Fanorganisationen würden daran noch in dieser Woche Platz nehmen, hieß es ohne nähere Angaben.

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (DPA) wurde der runde Tisch für drei Stunden angesetzt, gerechnet werde mit Mitgliedern von Fanprojekten und Bündnissen wie »Frauen im Fußball«, »Queer Football Fans« und »Unsere Kurve«. Letztere monierten unmittelbar nach Bekanntgabe des Gesprächstermins, der DFB habe Absprachen zur Vertraulichkeit gebrochen. Außerdem sei das Ganze nicht auf seinem Mist gewachsen. »Wir haben den Dialog eingefordert, um auszuloten, ob und wie die Situation deeskaliert werden kann«, stellte »Unsere Kurve« richtig. Das Treffen diene nicht der Befriedung der Proteste. Der DFB beanspruche vorab die Deutungshoheit »über den Dialog und über die Inhalte. Das ist keine gute Grundlage.«

Die AG Fankulturen war 2015 von 16 Mitgliedern unter Geschäftsführung der DFL mit dem Ziel gegründet worden, »einen dauerhaft belastbaren Dialog miteinander zu führen« und »in Zusammenarbeit mit der DFB-Kommission Prävention, Sicherheit und Fußballkultur ein wichtiger Impuls- und Ideengeber zu sein«. Die wichtigsten Fanvertretungen haben den Dialog allerdings abgebrochen: »Pro Fans«, eine Organisation von Fan- und Ultragruppen, sowie das Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) sind nach DPA-Informationen zum runden Tisch in Frankfurt am Main auch nicht eingeladen worden. Im aktuellen Kicker charakterisiert Sig Zelt von »Pro Fans« Kollektivstrafen als »mittelalterliches und despotisches Machtinstrument«. Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (Kos), unterstreicht das in einfacher Sprache: »Die sind prinzipiell falsch, weil man sehenden Auges viele Unschuldige bestraft.«

Das Spiel im Frankfurter Waldstadion endete am Mittwoch übrigens 2:0 für die Eintracht. Schlüsselszene war ein Handelfmeter, den André Silva (45.+6) in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zur Führung verwandelte. Referee Zwayer hatte die Szene lange auf dem Videomonitor studiert. In einem Luftkampf war Ludwig Augustinsson der Ball an die Hand gesprungen. »Ich gehe in ein Kopfballduell, er ist größer. Ich bin sehr enttäuscht und kein Fan vom VAR«, sagte Augustinsson, und Mitspieler Kevin Vogt fand ein erschöpfendes Schlusswort: »Mich persönlich langweilt das Thema. Ich bin es leid. Es sind so viele Emotionen, die kaputt gehen.«