Frauentag im Camp Lavrio

REUTERS/Elias Marcou Frau in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos (6.2.2020)

Im Flüchtlingslager Lavrio bei Athen finden bereits seit Mittwoch Aktivitäten zum internationalen Frauenkampftag statt. Das berichtete am Donnerstag die kurdische Nachrichtenagentur ANF und veröffentlichte dazu ein Video von einer Abendveranstaltung mit Kulturprogramm aus dem Lager, in dem syrisch-kurdische Frauenorganisationen offenbar gut vertreten sind. Das Camp wurde am Mittwoch unter anderem mit Fahnen der Frauenverteidigungseinheiten YPJ und Bildern gefallener Kämpferinnen geschmückt. Ein Chor trat mit revolutionären Liedern auf und in einem Theaterstück wurden von Frauen erkämpfte Errungenschaften thematisiert, hieß es im ANF-Bericht. Rusen Demir von der kurdischen Frauenbewegung in Europa (TJK-E) warnte in einer Ansprache vor massiven Angriffen auf sich emanzipierende Frauen weltweit. Diese Attacken seien nicht als Einzelfälle zu betrachten, sondern als strukturelle Gewalt, die in den Staaten gefördert werde. Die viertägigen Aktivitäten im Flüchtlingslager zum 8. März sollen in die Teilnahme an der Athener Großdemonstration zum Frauentag münden.

Hintergrund der Kritik an staatlichen Strukturen ist auch ein Todesfall vor wenigen Wochen: Ende Januar war laut ANF in einer Flüchtlingsunterkunft direkt über einer Polizeiwache in Lavrio eine Kurdin namens Evin Ekrem Ali von ihrem Ehemann erstochen worden – jedoch nicht im Bereich des selbstverwalteten Camps, wie dessen Verantwortliche betonten. Dass etliche Presseorgane den falschen Eindruck erweckt hätten, kritisierten sowohl das Lagerkomitee als auch das Kurdistan-Kulturzentrum in Athen. »Da findet ein Mord im obersten Stockwerk einer Polizeiwache statt, und der Täter kann einfach so fliehen. Nach dem Mord haben kurdische Schutzsuchende und Polizisten gemeinsam damit begonnen, die Stadt Straße für Straße nach dem Mörder abzusuchen«, hieß es in der von ANF zitierten Erklärung. Nach drei Stunden sei der Täter schließlich festgenommen worden.

Bewohnerinnen des Camps hatten Anfang Februar in Athen vor dem griechischen Parlament demonstriert und eine Schweigeminute für die Opfer von Femiziden weltweit abgehalten.

Evin Ekrem Ali war den Angaben zufolge Mutter von vier Kindern, stammte aus Kamischli in Nordostsyrien und war etwa zwei Jahre zuvor mit ihrer Familie nach Lavrio gekommen. (ANF/jW)