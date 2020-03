Reuters/Kim Kyung-Hoon

In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo die Lungenkrankheit Covid-19 Ende Dezember zuerst ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionsfälle gemeldet als in Südkorea. Am 23. Februar hatte die Regierung die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen. Seitdem versuchen die Behörden, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus insbesondere im Südosten des Landes einzugrenzen. In der Millionenstadt Daegu, südöstlich der Hauptstadt Seoul, konzentriert sich die Mehrheit der Neuinfektionen. Am Montag desinfizierten Soldaten in Schutzkleidung eine Straße vor dem Rathaus (Foto), nachdem die Zahl der Neuansteckungen rapide angestiegen war. Seit Mittwoch seien 438 Fälle hinzugekommen, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. Damit sei die Gesamtzahl auf bisher 5.766 gestiegen. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle erhöhte sich demnach seit dem Vortag um drei auf 35. (dpa/Reuters)