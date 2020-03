Blankoscheck für Ausnahmezustand

Agencja Gazeta/Krzysztof Cwik via REUTERS Notfallversorgung im polnischen Wroclaw (4.3.2020)

Auch Polen hat inzwischen seinen ersten offiziellen Coronavirus-Fall. Es ist ein älterer Mann aus der Stadt Zielona Góra im Westen des Landes. Er gab gegenüber den Behörden an, vom Karneval im rheinischen Heinsberg gekommen zu sein, einem der bereits bekannten Infektionsherde in der Bundesrepublik. Der Patient meldete sich freiwillig bei den Behörden und ist jetzt in der Universitätsklinik von Zielona Góra in Quarantäne. Die polnische Regierung hatte sich lange gerühmt, dass Polen vom Coronavirus verschont geblieben sei. Allerdings haben alle Experten, auch regierungsnahe, auf Nachfrage eingeräumt, dass dieser Umstand sich in jedem Augenblick ändern könne. Nun ist die Situation da.

Derweil hat die rechte Regierungspartei PiS den Entwurf eines Sondergesetzes ins Parlament eingebracht, der der Exekutive außerordentliche Vollmachten zuspricht. Der Entwurf tauchte in der Nacht zum Montag auf der Internetseite des polnischen Parlaments auf – bereits am Abend wurde er im Plenum in erster Lesung verabschiedet. Mit einer Allparteienmehrheit. 400 Jastimmen, elf Gegenstimmen und sieben Enthaltungen zeigen in erster Linie, dass sich die parlamentarische Opposition im derzeit laufenden Präsidentschaftswahlkampf nicht vorwerfen lassen will, den Kampf gegen die mögliche Epidemie verzögert oder verhindert zu haben.

Das spielt der Regierung in die Hand. Ihr offensichtlich ziemlich ad hoc zusammengeschustertes Gesetz verbindet Bestimmungen aus mehreren Rechtsgebieten. Es gibt nicht weiter zu kritisierende Punkte, zum Beispiel, dass Elternteile, die ein wegen der Schließung einer Schule oder Kindertagesstätte ohne Aufsicht bleibendes Kind betreuen, für die vorgesehenen zwei Wochen Quarantäne eine Lohnersatzleistung erhalten. Unternehmen erhalten die Möglichkeit, von eventuellen Isolierungen betroffene Beschäftige zur Arbeit im Homeoffice zu verpflichten – was genau genommen ihren Zugriff auf die Beschäftigten verstärkt, weil diese eben nicht in Ruhe abwarten und »krankfeiern« können. Und eventuelle Bestellungen von medizinischen Hilfsmitteln durch staatliche Stellen können ohne die üblichen Bedingungen bei öffentlichen Ausschreibungen freihändig vergeben werden.

Was aber politisch entscheidend ist, sind weitgehende Eingriffsrechte der Regierung gegenüber Individuen, Unternehmen und kommunalen Selbstverwaltungsgremien. Das Gesetz verleiht der Regierung die Kompetenz, durch Anweisungen per Fax – ohne Rechtsmittel, ohne Begründung, mit sofortiger Wirkung – Anordnungen zu erteilen. Argumentiert wurde damit, dass etwa auch in Frankreich alle Atemschutzmasken zugunsten des medizinischen Pflegepersonals und der potentiell Betroffenen beschlagnahmt werden dürften.

Die polnische Opposition glaubt ihrer Regierung allerdings nicht, dass sie sich bei der Anwendung dieser Rechte auf medizinische Notfälle beschränken würde. Die Begründung des am späten Montag abend im Parlament verabschiedeten Gesetzentwurfs umreißt die Voraussetzungen für die Anwendungen dieser Sondervollmachten ausgesprochen schwammig: Eine Notsituation liegt bereits vor, wenn der »gewöhnliche Zugang« zu den Behörden eingeschränkt ist, nicht erst, wenn sie aus irgendeinem Grund nicht funktionsfähig sind. Laut Opposition könnte das dazu führen, dass eine Sitzblockade vor einem Regierungsgebäude, die weiter nichts bewirkt als Heiserkeit bei den Protestierenden, zum Anlass genommen wird, den faktischen Ausnahmezustand auszurufen. Die Verfassungsrechtlerin Ewa Letowska, ehemalige Ombudsfrau für Bürgerrechte und Ikone des liberalen Rechtsstaatsmilieus, warnte ausdrücklich davor, dass hier ein Blankoscheck ausgestellt worden sei.