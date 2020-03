Bauern gegen Brüssel

Marijan Murat/dpa Eine der vielen Karavanen auf Protestfahrt gegen die Agrarpolitik von BRD und EU (Bondorf, 5.3.2020)

Man hat sich schon an die Bilder gewöhnt: Erneut zogen von Traktorenkolonnen durch die Bundesrepublik. In Hamburg, Kiel, Dresden, Bonn und Mainz versammelten sich Landwirte am Donnerstag zum Protest. Vor dem Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau fand die zentrale Kundgebung statt. Dazu aufgerufen hatte die Initiative »Land schafft Verbindung«. Die Landwirte wollen die neue EU-Düngeverordnung und das Programm zum Insektenschutz nicht akzeptieren.

»Wir nehmen eine Politik nicht weiter hin, die die Landwirtschaft in ihrer jetzigen Form abschaffen will«, sagte Dirk Andresen, Sprecher der Initiative, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Umweltschützer werfen den Bauern dagegen vor, Probleme zu leugnen. Der Präsident des Bauernverbands, Joachim Rukwied, monierte, dass Naturschutz nicht auf Verbote, sondern auf Anreize und Förderung – sprich Subventionen für seine Verbandsmitglieder – setzen müsse. Der Protest der Bauern richte sich nicht gegen den Insektenschutz, sondern gegen die Art und Weise, wie er von der Bundesregierung gestaltet wurde.

Auch die neue Düngeverordnung misfällt den aufgebrachten Agrarwirten. Die Bundesregierung versucht damit, einem Klageverfahren der EU-Kommission gegen die BRD aus dem Weg zu gehen. Brüssel hielt die deutschen Regeln für ungenügend, um die Belastung des Grundwassers ausreichend zu senken. In einem Monat soll der Bundesrat über die neue Verordnung beraten. Sollte kein Beschluss gefasst werden, dürfte die EU-Kommission Klage einreichen.

Olaf Bandt, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erklärte am Donnerstag angesichts der Demonstration in Dessau, die Belastung des Grundwassers mit Nitraten könne nicht wegdemonstriert werden. Nur eine Wende in der Agrarpolitik könne die Probleme beseitigen. Die Bundesregierung solle die Bauern dabei unterstützen, »umweltschonender, klimafreundlich und tiergerecht zu wirtschaften«. Dafür müssten auch öffentliche Mittel eingesetzt werden.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hatte erst Ende Februar eine Studie präsentiert, die einen Zusammenhang von Landwirtschaft und hohen Nitratwerten im Grundwasser belegt. Deutschlands Grundwasser weise europaweit eine der höchsten Belastungen mit Nitrat auf. Der Grenzwert werde vor allem in Gebieten mit überwiegend landwirtschaftlicher Flächennutzung überschritten. An fast jeder fünften Messstelle in Deutschland werden Werte oberhalb des EU-Grenzwertes von 50 Milligramm Nitrat pro Liter gemessen. Das seien keine einmaligen Befunde, sondern die Werte »liegen seit vielen Jahren auf konstant hohem Niveau«, betonte Studienautorin Greta Sundermann. Negative Auswirkung habe das nicht nur für die Gesundheit, auch in den Wasserpreisen schlage sich das nieder: Wo der Grenzwert überschritten werde, müssten die Haushalte schon jetzt mehr für Trinkwasser bezahlen als woanders. In Zukunft könnten dort die Preise noch weiter steigen, warnte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in einer Studie.