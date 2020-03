EU-Kommission genehmigt Real-Übernahme

Brüssel. Die EU-Kommission hat die Übernahme der Supermarktkette Real des Handelskonzerns Metro durch den Investor SCP genehmigt. Dies teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Demnach kann SCP mit Sitz in Luxemburg künftig alleiniger Eigentümer der 276 Real-Standorte, des Digitalgeschäfts mit dem Onlinemarktplatz real.de sowie von 80 Immobilien und allen zu Real gehörenden Gesellschaften werden. SCP will nach eigenen Angaben nur 50 der Real-Märkte selbst weiterbetreiben, sie sollen noch für 24 Monate unter der Marke Real geführt werden. Es droht die Schließung von insgesamt rund 30 Standorten. (AFP/jW)