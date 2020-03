Weltgericht eingeschaltet

Piroschka van de Wouw/REUTERS Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat den Weg für Ermittlungsverfahren zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Afghanistan freigemacht. Die Richter urteilten am Donnerstag in Den Haag, dass auch Ermittlungen gegen Angehörige des US-Geheimdienstes CIA möglich seien. Auch zu eventuellen Kriegsverbrechen in vermuteten geheimen Gefangenenlagern der US-Streitkräfte außerhalb von Afghanistan darf die Anklage nun offiziell ermitteln. Es ist das erste Mal, dass es vor dem Gericht Ermittlungen gegen US-Bürger geben soll.

Die Richter hatten vor knapp einem Jahr Untersuchungen zu Afghanistan noch abgelehnt. Sie begründeten ihre Entscheidung damals damit, dass Ermittlungen »zu diesem Zeitpunkt den Interessen der Justiz nicht dienlich« seien.

Chefanklägerin Fatou Bensouda hatte die richterliche Zustimmung beantragt, um gegen Verantwortliche für Folter, willkürliche Tötungen, sexuelle Gewalt und andere Kriegsverbrechen vorzugehen, die im Zusammenhang mit dem Krieg in Afghanistan seit 2003 verübt worden seien.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lehnt Ermittlungen des IStGH zu Afghanistan ab; die USA gehören dem Gericht ohnehin nicht an. Kurz vor der Entscheidung in erster Instanz verhängte Washington deshalb Visasperren gegen Mitarbeiter des Gerichts. Der Chefanklägerin Bensouda wurde das Visum für die USA entzogen.

Derweil herrscht wenige Tage vor geplanten Friedensgesprächen zwischen der afghanischen Regierung und den aufständischen Taliban Ungewissheit, ob die Treffen tatsächlich am 10. März beginnen können. Eine Regierungsdelegation, die für die Planung der Verhandlungen zum politischen Büro der Taliban nach Doha gereist war, sei noch nicht empfangen worden, sagte eine Sprecherin des Friedensministeriums am Donnerstag.

Am Samstag hatten die USA mit den Taliban nach einer einwöchigen Phase der verringerten Gewalt ein Abkommen unterzeichnet, das einen schrittweisen Abzug von US-Truppen aus Afghanistan vorsieht. Die Aufständischen nahmen ihre Angriffe gegen afghanische Regierungstruppen allerdings wieder auf. (dpa/AFP/jW)