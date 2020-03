Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 11. März, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de, verlosen wir zweimal das Buch: »Feministisch leben. Ein Manifest für Spaßverderberinen«, von SAra Ahmed, erschienen bei Unrast.

Das Buch »Öl auf Wasser«, einen Kriminalroman von Heron Habila, erschienen im Unionsverlag, haben gewonnen: Margrit Marei aus Langenhagen und Wolfgang Wesch aus Neckar­gemünd.