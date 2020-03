Auf und Ab und Auf. Nachruf auf jW-Urgestein Peter Rau (27.6.1944–3.3.2020)

Gabriele Senft Wo er gebraucht wurde: Peter Rau im September 2013 beim Tag der Erinnerung und Mahnung in Berlin

Einfache Texte zu schreiben, ist harte Arbeit, wenn sie gehaltvoll und gewissenhaft recherchiert sein sollen. Kaum jemand wusste das besser als Peter Rau, der 1966 als Volontär bei der Jungen Welt anfing und ihr bis zuletzt die Treue hielt. Vor zwei Wochen erschien in der jW-Beilage »Genossenschaft« seine Chronik unserer Zeitung. Er hatte von dem ganzen Auf und Ab und Auf mehr mitbekommen als jeder andere Mitarbeiter, eines der Urgesteine.

Vor dem Journalistikstudium in Leipzig hatte Peter Rau in der Volksmarine die Seegrenze der DDR geschützt. Bei der Jungen Welt wurde er nach dem Volontariat Redakteur für Militärpolitik in der »Abteilung Propaganda«. Die Geschichte des militärischen Widerstands gegen den Faschismus sollte ihn zeitlebens nicht mehr loslassen. Er erinnerte in jW an die Kämpfe der Roten Armee und der Résistance, berichtete noch in den 2010er Jahren regelmäßig von Jahrestreffen der Interbrigadisten, die die Spanische Republik verteidigt hatten. 2017 erschien von ihm in der Reihe »Basiswissen« des Papyrossa-Verlags »Der Spanien-Krieg 1936–39«.

Rau war in der VVN-BdA sehr aktiv und arbeitete in der Zeitung über die Jahrzehnte, wo er gebraucht wurde, etwa im Sekretariat und der Schlussredaktion. Als jW 1995 online ging, wurde der leidenschaftliche Raucher mit über 50 Internetredakteur und blieb alleinveranwortlich bis über 60. Als die FAZ im Jahr 2000 zur alten Rechtschreibung zurückkehrte, erinnerte Rau unter der schönen Überschrift »Waddehaddedude(n)da« an eine Warnung in Sachen Kommasetzung von Hermann Kant: »Seid ihr des Teufels, Genossen?« Als im selben Jahr Friedrich Merz zum Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt wurde (als einziger Kandidat, mit 96 Prozent der Stimmen!), bescheinigte ihm Rau Größe: »Das Handelsblatt hat ihn mit 196 Zentimetern vermessen, der Spiegel billigt ihm gar 1,98 Meter zu.« Anlässlich einer Neuauflage von »Wer war wer in der DDR?« monierte er das Fehlen des »Jenaer Idols Peter Ducke« und der »›Kino-Eule‹ Renate Holland-Moritz«. Die »Leitkultur«-Debatte erklärte er anhand gebräuchlich-revanchistischer Städtenamen wie »Danzig (Gdansk), Karlsbad (Karlovy Vary) oder Pilsen (Plzen). Oder Straßburg (Strasbourg … eben sehe ich, dass meinem Computer-Rechtschreibprogramm auch dieser französische Ortsname unbekannt ist)«. Zu einem Mauerbau-Jubiläum merkte er an, dass der »antifaschistische Schutzwall wohl tatsächlich einer war«.

Das »wohl« hätte nicht sein müssen. Ein Ausdruck besonderer Vorsicht, die Rau im Urteil wie beim Formulieren walten ließ. Wegen dieses verantwortungsvollen Umgangs mit Sprache brauchte Rau oft etwas länger für seine Berichte. Schon in der Abteilung »Propaganda«, für deren wöchentliche »Antwortseite« (erschien 1956–1990) er lange verantwortlich war. Er gab da schon mal einen Beitrag aus dem westlichen Ausland kurz vor knapp telefonisch durch und zahlte die Gebühren von seinem bescheidenen Taschengeld in Devisen.

Am Dienstag ist Peter Rau im Alter von 75 Jahren zu Hause in Weißensee gestorben. Er wird uns fehlen. Die Beisetzung ist für den 23. März auf dem Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde geplant. (jW)