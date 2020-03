In ihrer Haut

David Lee/https://bit.ly/2TTlBMw/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en Könnte vielleicht ein bisschen zorniger sein: Soccer Mommy

Klar kann man Soccer Mommys viertes Album »Color Theory« auch ganz profan streamen, aber so richtig erschließt sich Sophia Allisons Konzept erst mittels der physischen Ausgabe, in der die Songs in drei farbliche Blöcke (blau, gelb, grau) unterteilt sind. Die ersten vier Stücke der blauen Sektion repräsentieren Depression, die gelben stehen für psychische und körperliche Erkrankungen, die grauen symbolisieren Verlust und Angst. Klingt ziemlich prätentiös, überdesignt und übertrieben emomäßig obendrein? Ja, schon. Doch ein Herz und Hirn aus Stein hätte, wer von Soccer Mommys schonungslosem Abarbeiten innerer Konflikte nicht berührt würde.

Die Beschäftigung mit eigenem Kummer und dem der Peergroup bestimmt Allisons Werk mindestens seit dem Moment, als sie beschloss, unter dem Namen Soccer Mommy Musik zu machen: seit gut fünf Jahren also. Die erste EP der in der Schweiz geborenen und in Nashville, Tennessee aufgewachsenen Allison heißt bezeichnenderweise »Songs for the Recently Sad«. Den Hang zur introspektiven Traurigkeit hat sie sich bewahrt, trotz inzwischen großer Popularität und ständigem Auf-Tour-sein mit Leuten wie Stephen Malkmus, Mitski, Slowdive und der Patin aller Prä- und Post-Grunge-Riot-Songwriterinnen, Liz Phair.

Soccer Mommys Lyrics sind voller Zweifel und Selbstanklage, besonders nahegehend im zentralen Siebenminüter »Yellow is the Color of her Eyes«, der von einer jungen Musikerin auf Tour erzählt, die an ihre todkranke Mutter zu Hause denkt. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind volle Absicht – und trotz oder gerade wegen dieser schmerzhaft ausgestellten Privatheit bietet Soccer Mommy viel Identifikationsfläche: »I don’t like the words that are stuck in my mouth«, singt sie, oder im »grauen« »Crawling in my Skin«: »Sedate me all the time / Don’t leave me with my mind.« Das eigene Ich als unberechenbare, unzumutbare Last, für sich selbst und die anderen sowieso – wer könnte kein Lied davon singen?

Musikalisch knüpft Soccer Mommy an die Hochphase des College- und Indierocks an, die frühen Neunziger klingen vor allem in den schnelleren, leichteren Songs wie »Royal Screw Up« durch, das auch auf einem Album von Juliana Hatfield (ältere Schwester im Geiste) vorstellbar wäre. Überwiegend baut Soccer Mommy jedoch auf eher zurückhaltenden, etwas schläfrigen Gitarren-Folk-Pop mit minimal eingesetzten elektronischen Spielereien, dem ein wenig mehr Zorn gut tun würde – aber wer weiß, vielleicht malt sie ihr nächstes Album in schwarz, giftgrün und neonpink.