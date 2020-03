Tote nach Angriff auf Gedenkfeier in Kabul

Kabul. Bei einem Anschlag auf eine Gedenkveranstaltung für einen schiitischen Anführer sind am Freitag in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 31 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden zudem 61 Menschen verletzt. Ein Sprecher der Taliban dementierte auf Twitter umgehend, für den Angriff verantwortlich zu sein. Nach offiziellen Angaben nahm der Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah neben weiteren hochrangigen Politikern an der Gedenkfeier für den Anführer der schiitischen Hasara-Gemeinschaft, Abdul Ali Masari, teil. (dpa/jW)