Fleischkonzern Tönnies macht Rekordumsatz

Rheda-Wiedenbrück. Der größte Schlachtbetrieb der BRD, Tönnies, hat erstmals mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz erzielt. Der Erlös stieg 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Rheda-Wiedenbrück mitteilte. Grund sei eine gestiegene Nachfrage in der Volksrepublik China. Weltweit schlachtete das Familienunternehmen 20,8 Millionen Schweine. (dpa/jW)