Zentrallager für Atommüll geplant

Würgassen. Auf dem Gelände des früheren AKW Würgassen in Nordrhein-Westfalen soll ein zentrales Lager für radioaktive Abfälle aus ganz Deutschland entstehen. Behälter mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen aus dezentralen Zwischenlagern sollen in eine noch zu bauende oberirdische Stahlbetonhalle gebracht werden. Das berichtete die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) am Freitag. Die Planung sei mit dem Bundeswirtschaftsministerium abgesprochen. (dpa/jW)