Ländle will gegen Kinderarmut vorgehen

picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa Dass Kinder in Armut aufwachsen, ist vor allem Folge einer unsozialen Politik (Köln, 3.2.2010)

Armes reiches Ländle: 63.239 Euro haben Bürger Baden-Württembergs durchschnittlich an Geldvermögen auf der hohen Kante. Das hat die Deka-Bank auf Grundlage von Angaben über Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere und Lebensversicherungen ermittelt. Damit liegt der Südwesten bundesweit an der Spitze. Doch in bezug auf die Verteilung der Vermögen sagt das wenig aus. So überrascht es nicht, dass trotz des vorhandenen Vermögens nach Angaben des Landessozialministeriums im Jahr 2017 19 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren von Armut bedroht waren.

Eins von fünf Kindern in Baden-Württemberg wächst also in einem Haushalt auf, der weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Bei einer Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren wären das zum Beispiel 2.174 Euro. Die Landesregierung von Bündnis 90/Die Grünen und CDU hat am Donnerstag erklärt, wie sie Kinderarmut bekämpfen will. Federführend ist das von Manfred Lucha (Grüne) geführte Sozialministerium.

Vor starken Parolen scheut Lucha nicht zurück und erklärt 2020 zum »Schwerpunktjahr gegen Kinderarmut«. Die Landesstrategie heißt »Starke Kinder – chancenreich«. Konkret besteht sie aus zahlreichen Einzelmaßnahmen: Geplant sind unter anderem eine Onlineberatung für Alleinerziehende, bessere Angebote der Schulsozialarbeit, die Veröffentlichung eines Gesellschaftsreports namens »Kinderarmut und Migrationshintergrund« und eine Untersuchung zum kindlichen Wohlbefinden. Geld fließt auch. Mit fünf Millionen Euro fördert das Ministerium Initiativen gegen Kinderarmut.

Ziel der Strategie sei es, »die Öffentlichkeit für Kinderarmut zu sensibilisieren, bestehende und zusätzliche Maßnahmen unterschiedlicher Organisationseinheiten zu vernetzen« und weitere Partnerinnen und Partner außerhalb des Ministeriums für Soziales und Integration »mit ihrem Engagement gegen Kinderarmut für eine Landesstrategie zu gewinnen und Synergieeffekte zu nutzen«, so das Ministerium. Den Begriff Kinderarmut versteht es nicht rein monetär, sondern als »Mangel an Teilhabe- und Verwirklichungschancen«. Deshalb wolle man das Problem auch nicht nur mit Geld angehen, sondern auch durch präventiven Kinderschutz, durch Familienbildung, Sprache und Spracherwerb.

Eine wohlüberlegte Gesamtstrategie mit vielen ineinandergreifenden Rädchen also? Oder vielmehr ein Gemischtwarenladen wohlklingender, aber wirkungsloser Symbolmaßnahmen? Während Caritas und Diakonie in einer gemeinsamen Stellungnahme vor allem die Bereitstellung der Fördersumme von fünf Millionen Euro lobten, übte die baden-württembergischen Linke Kritik. Lucha benenne das richtige Problem, doch sein Programm würde nichts Grundlegendes verändern, sagte Claudia Haydt, Mitglied des Landesvorstands der Partei Die Linke am Freitag gegenüber jW. »Neoliberale Pseudolösungen wie Vernetzung, Modellprojekte und ein paar Studien lösen das strukturelle Problem nicht.«

Fundamentalkritik an der Landesregierung übte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). »Minister Lucha unterstützt den Plan seiner grünen Partei, die Schuldenbremse des Bundes in Baden-Württemberg noch weiter zu verschärfen und in die Landesverfassung aufzunehmen«, sagte Jendrik Scholz, Abteilungsleiter Arbeits- und Sozialpolitik beim DGB Baden-Württemberg, am Donnerstag auf jW-Anfrage. »Dies schränkt die zukünftigen Spielräume für aktive Armutsprävention unter Kindern und armen Familien erheblich ein.«