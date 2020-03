»Bock auf mehr«

Oliver Dietze/dpa »Er arbeitet wie ein Verrückter«: Saarbrückens Bester: Daniel Batz

Die besondere Pokalgeschichte zweier Torhüter fand ein außergewöhnliches Nachspiel: Als seine frustrierten Kollegen schnell den Weg in die Kabine suchten, wartete Fortuna Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier auf seinen Kollegen Daniel Batz vom 1. FC Saarbrücken und gratulierte. »Das gehört sich so«, sagte Kastenmeier.

Der Fortunakeeper hatte sein Team in der 90. Minute mit einer spektakulären Kopfballvorlage zum 1:1 von Zanka nach Saarbrückens Tor durch Tobias Jänicke (31.) in die Verlängerung des Viertelfinals im DFB-Pokal gerettet und schien auch im Elfmeterschießen zum Helden zu werden. Doch sein Rivale Batz war noch stärker. Und so erreichte Saarbrücken mit einem 7:6 nach 20 Elfmetern als erster Viertligist in der Geschichte des Wettbewerbs das Halbfinale.

»Wenn du zwei von fünf Elfmetern hältst, sollte das eigentlich reichen«, sagte der 22jährige Kastenmeier: »Aber Daniel hat einfach ein überragendes Spiel gemacht.« Der sieben Jahre ältere Batz, der nie als Elfmeterkiller galt, aber schon im Achtelfinale gegen Karlsruhe den entscheidenden Schuss hielt, parierte in der regulären Spielzeit einen Strafstoß von Rouwen Hennings (83.) – und im Elfmeterschießen gleich vier weitere Elfmeter. »Fünf Elfmeter – das ist mehr, als ich vorher in meiner ganzen Karriere zusammen gehalten habe«, sagte Batz, der 2012 für den SC Freiburg ein Bundesligaspiel absolvierte und dieses 0:4 in Dortmund verlor. Gegen Düsseldorf bot er das wohl beste Spiel seiner Laufbahn: »Ich kann mich jedenfalls an kein besseres erinnern«, so der Keeper.

Dass Batz in einem emotionalen, denkwürdigen und durch den Saarbrücker Sieg letztlich sogar historischen Pokalspiel schon wieder zum Helden wurde, war für Trainer Lukas Kwasniok kein Zufall. »Er arbeitet wie ein Verrückter. Und das ist der Lohn«, sagte Kwasniok. Und ergänzte unter dem Gelächter der Fans im VIP-Raum: »Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Wir werden unser Ziel Berlin nicht aus den Augen lassen.« Dort steigt am 23. Mai das Pokalfinale, von dem der Regionalligist nun nur noch einen Sieg entfernt ist. Auch Torschütze Tobias Jänicke denkt schon ans Endspiel: »Im Finale hätte ich gerne die Bayern«, sagte er schon inmitten der Ferierlichkeiten. Und: »Jetzt wollen wir nach Berlin und den Pott holen – egal, wer kommt. Wir haben Bock auf mehr.«

Es wäre die Krönung eines unwahrscheinlichen Siegeszugs: Auf ihrem Weg durch den Wettbewerb haben die Saarländer mittlerweile zwei Bundesligisten (Düsseldorf und den 1. FC Köln) sowie zwei Zweitligisten (Jahn Regensburg und den Karlsruher SC) geschlagen. Dabei mussten die Saarbrücker stets »auswärts« im kleinen Hermann-Neuberger-Stadion im benachbarten Völklingen ran, weil der heimische Ludwigspark umgebaut wird.

Durch die Qualifikation für das Halbfinale haben die Saarländer, die zum vierten Mal nach 1957, 1958 und 1985 den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft haben, ihre sicheren Pokaleinnahmen auf 5,4 Millionen Euro gesteigert. Sollte der anvisierte Aufstieg gelingen, kann der Klub das Geld in der 3. Liga sicher gut gebrauchen.

»Unser großes Ziel bleibt der Aufstieg«, kündigte Batz an, der mit seinen Teamkollegen am Samstag bei Astoria Walldorf halbwegs nüchtern auflaufen will – und zwinkerte dabei noch einmal: »Deshalb war es auch ärgerlich, dass wir es nicht in 90 Minuten geschafft haben …«