BBC/ARTE France Die drei Freundinnen Holly (M.), Amber (r.) und Ruby (l.): »Three Girls«

Re: Delikatesse der Nordsee

Die Auster kommt zurück

Die Wiederansiedlung der Europäischen Auster in der Nordsee ist ein bemerkenswertes Projekt. Seit etwa 1930 ausgestorben, versuchen Meeresbiologen, die Auster in der Deutschen Bucht wieder anzusiedeln. Dazu sammeln sie unter anderem Erfahrungen in Irland, wo es auch heute noch natürliche Austernvorkommen gibt. Und wie wird sie schmecken, wenn sie sich denn jemals so weit erholt, dass »geerntet« werden kann?

Arte, 19.40 Uhr

Die Wahrheit hinter der Quote

Interessante Frage: Wie reagieren die öffentlich-rechtlichen Sender auf die Verschiebung der Zuschauergunst weg vom herkömmlichen Programmgenuss hin zu nichtlinearem Medienkonsum? Anders als bei Fernsehprogrammen können die Anbieter von Onlineinhalten ihren Erfolg künstlich beeinflussen, indem sie Abrufe kaufen. Wie das funktioniert und wie die Nutzerzahlen im digitalen Zeitalter eigentlich zu bewerten sind, erklärt die Sendung.

3sat, 20.15 Uhr

Three Girls: Warum glaubt uns niemand?

Ziemlich erschütternde Geschichte. In einer nordenglischen Stadt freundet sich die 15jährige Holly mit zwei Schwestern an. Die drei verbringen ihre Zeit in Kebab-Läden. Ambers pakistanischer Freund Tariq und andere Männer, darDaddy, spendieren den Mädchen Alkohol und Fastfood. Als Daddy von Holly Sex als Gegenleistung für seine »Großzügigkeit« fordert und sie sich weigert, vergewaltigt er sie. Und das ist erst der Anfang der wahren Geschichte des Missbrauchsskandals von Rotherham. GB 2017. Teil zwei und drei der Miniserie im Anschluss.

Arte, 21.10 Uhr

Hoffnung, nur noch Hoffnung

Vor vier Monaten kam die 10jährige Fayegheh im größten Flüchtlingslager Europas, in Moria auf Lesbos an. Dort hat ein WDR-Team sie kennengelernt. Damals lebten 13.000 Menschen in dem Camp, obwohl es nur für 2.300 geplant war. Unvorstellbar, dass es noch voller werden könnte. Doch genau das ist eingetreten. Mehr als 20.000 Menschen harren jetzt dort aus. Unter ihnen Tausende Kinder wie Fayegheh. Sie teilt sich eine Toilette mit 200 anderen Menschen. Das UNHCR fordert, das Lager sofort zu evakuieren. Aber Ursula von der Leyen schickt Berater für den Ausbau des Todesstreifens an der Grenze.

WDR, 23.25 Uhr