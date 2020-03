Bye-bye Deutsche Bank?

Ralph Orlowski/REUTERS Der Abschied von der Londoner Finanz(unter)welt dürfte dem Koloss aus Frankfurt nicht leicht fallen

Der Deutschen Bank droht in Großbritannien neuer Ärger. Die dortigen Finanzaufsichtsbehörden sind unzufrieden mit den Maßnahmen des Kreditinstitutes gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung, berichtete die Financial Times (FT) zum Wochenbeginn. Die »Financial Conduct Authority« (FCA) hatte das Unternehmen schon 2016 angezählt und seither wiederholt über die Missachtung verhängter Sanktionen geklagt. Mit dem »Brexit« bekommt die Behörde allerdings eine neue Waffe in die Hand: den Ausschluss vom britischen Markt.

Bislang kann die Bank, wie andere nichtbritische Geldhäuser der EU auch, mit dem »Europäischen Pass« am Finanzplatz London tätig werden. Endet mit dem »Brexit« auch die Mitgliedschaft Großbritanniens im EU-Binnenmarkt samt Kapitalverkehrsfreizügigkeit, liegt es künftig einzig an den britischen Autoritäten, einer ausländischen Bank Zugang zu gewähren – oder eben nicht. Für die Deutsche Bank wäre es ein erheblicher Rückschlag, würde sie im kommenden Jahr tatsächlich den Zugang zur »City« verlieren. Zwar ist bislang vollkommen unklar, wie sich die Wirtschaftsbeziehungen, einschließlich Finanzsektor, zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich gestalten werden. Dass London aber bis auf weiteres Europas Finanzplatz Nummer eins bleiben wird, daran zweifelt kaum jemand. Auch wenn die Deutsche Bank das sogenannte Investmentbanking derzeit im Rahmen eines umfassenden Konzernumbaus zurückfährt, an London führt für Geldhaus mit Weltmarktambitionen kein Weg vorbei.

Vor vier Jahren hatte die FCA dem Finanzriesen »schwerwiegende Versäumnisse« bei der Bekämpfung von Geldwäsche vorgeworfen. Diese seien »systematischer Natur«, hieß es damals. Die Deutsche Bank soll Kunden geholfen zu haben, im Zusammenhang mit Finanztransaktionen ihre Identität zu verschleiern. Es sei teilweise nicht nachzuvollziehen, ob Menschen, die hinter bestimmten Geldflüssen stehen, real existieren beziehungsweise woher das Geld der Kunden stamme, so die Behörde 2016.

Doch das Management tat sich seither offenbar schwer, Maßnahmen gegen die Missstände zu ergreifen – nicht nur in Großbritannien. So sah sich 2018 auch die deutsche Bankenaufsicht (Bafin) genötigt, einen »Sonderbeauftragten für Geldwäscheprävention« einzusetzen – ein bis dahin beispielloser Schritt. 2019 geriet das Unternehmen wegen desselben Themas auch ins Visier der US-Behörden, die es nun »intensiv beobachten«. Die Deutsche Bank hat allem Anschein nach kein Interesse, die bemängelten Lücken zu schließen. Schließlich gibt es zwischen einem globalen Finanzkonzern mit besten Beziehungen in politische Machtzentren und einem gigantischen Schattenbankensystem auf der einen sowie reichen Kriminellen mit ausgeprägten Anonymitätsbedürfnis auf der anderen Seite eine enormes Potential für renditeträchtige Zusammenarbeit. Oder anders gesagt: Verschleierung im Dienste der Geldelite ist Teil des Geschäftsmodells.

Laut FT beklagt die FCA allerdings nicht nur, dass Verbesserungen im Kontrollsystem seit 2016 verschleppt und Sanktionen missachtet wurden. Hinzugekommen seien neue Vorwürfe. So soll die Deutsche Bank Mitte Januar »versehentlich« die Daten zu 12.500 Transaktionen von 500 Kunden an den Internetkonzern Amazon geschickt und zudem noch die Betroffenen zu spät darüber informiert zu haben. Ferner hätten IT-Probleme der Bank die Verbindung zur britischen Zentralbank zeitweise unterbrochen. Eine erste Konsequenz besteht nun in einer strengeren Überwachung. Die FT beruft sich auf Insider, denen zufolge bestimmte Kontrollen im Zusammenhang mit den Geldwäschevorwürfen ab sofort monatlich statt wie bisher vierteljährlich durchgeführt werden sollen. Da die Konzernführung aber in den vergangenen Jahren nicht gerade konstruktiv mit Vorwürfen und Sanktionen umgegangen war und selbst üppigen Geldstrafen getrotzt hatte, zeigen die Aufseher bei der Gelegenheit gleich ihre neue, eindrucksvolle Waffe und drohen mit dem Rauswurf aus der City.

Die Luft im Vereinigten Königreich wird für die Deutsche Bank also dünner. Sie hat sich zum Spielball zwischen Brüssel und London im »Brexit«-Streit entwickelt. Derzeit machen sich beide Seiten warm und zeigen im Vorfeld der Verhandlungen über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen ihre Muskeln. Die Perspektive eines Ausschlusses des größten deutschen Kreditinstituts vom größten europäischen Finanzmarkt schindet da zweifelsohne Eindruck.