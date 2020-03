Mit Schuh und roter Farbe

Thaier al-Sudani/REUTERS Protest gegen Mohammed Taufik Allawi im Parlament und auf der Straße (Irak, 2.2.2020)

Auch drei Monate nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi bleibt der bis heute von US-Invasion und anschließender Besatzung gebeutelte Irak ohne Regierung: Am Wochenende scheiterte der letzte von drei innerhalb weniger Tage unternommenen Versuchen des früheren irakischen Telekommunikationsministers Mohammed Taufik Allawi, im Parlament Zustimmung für sein Kabinett zu erhalten. Zweimal hatte er das nötige Quorum verfehlt, zu der Abstimmung am Sonntag waren dann lediglich 108 der 329 Parlamentsabgeordneten erschienen.

Resigniert erklärte Allawi am Sonntag abend, er werde das ihm Anfang Februar erteilte Mandat zurückgeben. Damals hatte er unter anderem die Zusammenstellung eines Kabinetts aus parteiunabhängigen Persönlichkeiten sowie vorgezogene Neuwahlen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bekämpfung der grassierenden Korruption versprochen. Ähnlich wie im Libanon, wo Mitte Februar einer Technokratenregierung unter dem ehemaligen Bildungsminister und Vizepräsidenten der Amerikanischen Universität in Beirut, Hassan Diab, das Vertrauen des Parlaments ausgesprochen wurde, wollte er so den Demonstranten entgegenkommen. Die fordern eine Abschaffung des entlang konfessioneller Linien organisierten politischen Systems im Irak.

Bereits vor der Parlamentssitzung am Sonntag hatte Allawi einen Brief an Staatspräsident Barham Salih geschrieben, in dem er seine Enttäuschung über »einige« der politischen Parteien und deren führende Akteure äußerte. Diese verfolgten lediglich »ihre eigenen Interessen« und hätten »keinen Respekt« vor den Belangen der Nation, so Allawi. Zudem kritisierte er die mangelnde Bereitschaft zu notwendigen Reformen.

Mit diesen Äußerungen trifft Alla­wi genau den Kern der Beschwerden der vor allem jungen Irakerinnen und Iraker, die seit Oktober letzten Jahres in Massen auf die Straße gehen: Sie werfen den politischen »Eliten« des Landes vor, eineinhalb Jahrzehnte lang in die eigene Tasche gewirtschaftet und so das Bildungs- und das Gesundheitssystem zerstört sowie eine völlig verfehlte Wohnungs- und Infrastrukturpolitik betrieben zu haben. Unter Arbeitslosigkeit leiden insbesondere jene 40 Prozent der Bevölkerung, die 25 Jahre und jünger sind. Bereits 2011, 2015 und 2017 war es deshalb im Irak, wo Trinkwasser Mangelware und Stromausfälle an der Tagesordnung sind, zu Massenprotesten gekommen, bei deren Niederschlagung nach Angaben einer vom irakischen Parlament eingesetzten Menschenrechtskommission inzwischen über 540 Menschen getötet und Tausende verletzt worden sind.

Wenn auch bereits damals das unter der Ägide der US-Besatzungsmacht eingeführte konfessionalistische System, in dem sowohl Staatsämter als auch Jobs im öffentlichen Dienst nach Religionszugehörigkeit vergeben werden, in der Kritik stand: Die Vehemenz, mit der die Protestierenden einen Sturz des politischen Systems fordern und bislang jeden möglichen Kandidaten abgelehnt haben, ist relativ neu. Wie schon seinen Vorgängern trauen sie Allawi eine Kehrtwende offensichtlich nicht zu und betrachten ihn als Teil der von ihnen abgelehnten politischen »Elite«. Nicht einmal seine Zusicherung, die Verantwortlichen für den Tod von Hunderten Demonstranten zur Rechenschaft zu ziehen, konnte verhindern, dass sein Gesicht auf Plakaten mit roter Farbe durchgestrichen und mit Schuhen darauf herumgetrampelt wurde.

Mit dem Scheitern Allawis hat sich die Krise im Land noch einmal deutlich verschärft. Denn immerhin hatten sich die größten politischen Blöcke auf ihn einigen können. Der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada Al-Sadr, der sich – wenn auch mit wenig Stringenz und zunächst zögernd – hinter die Protestierenden gestellt hatte, rief nach Allawis Nominierung zu einem Ende der Straßenblockaden auf. Wie verfahren die Situation ist, macht auch die Ankündigung Abdel Mahdis, der seit Dezember geschäftsführend im Amt ist, vom Montag deutlich: Er wolle in Zukunft die meisten offiziellen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen, umschrieb er seinen Rückzug.

Auch die Missachtung der vom irakischen Parlament im Januar nach der Ermordung des iranischen Topgenerals Kassem Soleimani durch eine US-Drohne beschlossenen Forderung, alle US-Truppen sollten das Land verlassen, erschwert eine politische Einigung. Anstatt der demokratischen irakischen Entscheidung nachzukommen, drohte US-Präsident Donald Trump Bagdad mit Sanktionen, und die NATO entschied Mitte Februar, ihren Einsatz auszuweiten. Sie will dabei »Teile der Ausbildungsaktivitäten« der US-geführten »Anti-IS-Koalition« übernehmen, um so die Sichtbarkeit der US-Truppen zu verringern.

Gleichzeitig wurde so lange Druck auf die geschäftsführende irakische Regierung ausgeübt, bis diese bereit war, den Parlamentsbeschluss, den Abdel Mahdi selbst eingebracht hatte, zu ignorieren. Wie der nächste Kandidat für die Regierungsbildung, den zu nominieren Präsident Barham Salih laut der irakischen Verfassung seit Sonntag zwei Wochen Zeit hat, dieses Dilemma lösen will, ist derzeit völlig offen.