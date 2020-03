Real macht Läden dicht

Federico Gambarini dpa/lnw Real-Supermarkt in Düsseldorf

Noch bevor der Verkauf an den russischen Investor SCP vollzogen ist, stellt die Supermarktkette Real die Weichen für die Schließung von sieben Filialen. Zum Jahresende sollen nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa die Geschäfte in Bamberg und Deggendorf, im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim und im niedersächsischen Papenburg ihr Tore schließen. Ende März nächsten Jahres sollen die Geschäfte in Augsburg und in Wildau bei Berlin folgen, zum Ende Juni 2021 auch die Filiale im nordrhein-westfälischen Rheine. Insgesamt sind davon 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Gruppe (ehemals WAZ-Gruppe) darüber berichtet. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat dies am Mittwoch scharf kritisiert.

»Das ist ein bitterer Tag für die Beschäftigten bei Real und es sind wohl leider nicht die letzten schlechten Nachrichten nach diesem desaströs geführten Verkaufsprozess«, kommentiert Stefanie Nutzenberger, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand) in einer Mitteilung die am Mittwoch bekanntgewordenen Schließungen.

Die Gewerkschafterin betonte, »die Erwerber von Real« müssten alles tun, um die Zahl der Filialen, die geschlossen werde sollen, klein zu halten. »Wir erwarten, dass die heute bekanntgewordenen Schließungen nicht noch auf die vermeintlich 30 Filialschließungen, die als Zahl kursieren, obendrauf kommen«. Zudem fordere Verdi von den Erwerbern, dass sie den Übergang bei Real tarifvertraglich mit Verdi gestalten. Die Beschäftigten bei der Supermarktkette brauchten die Rückkehr in die volle Tarifbindung und Sicherheit für ihre Arbeitsplätze und existenzsichernde Einkommen. Dafür müsse sich endlich auch die Politik, etwa das Bundeswirtschaftsministerium, vehementer einsetzen.

Die Düsseldorfer Metro AG, deren Hauptgeschäfte die Metro-Cash-and-Carry-Märkte für gewerbliche Kunde sind, hatte im Rahmen einer größeren Konzernumstrukturierung bereits 2017 die Elektronikhändler Mediamarkt und Saturn in eine andere Muttergesellschaft namens Ceconomy ausgegliedert, die aus der früheren Metro hervorgegangen war. Die Supermarktkette Real galt seit längerem als Problemfall, und die damaligen Metro-Hauptaktionäre, die Familien Haniel, Schmidt-Ruthenbeck und die Beisheim Holding drängten wohl bereits vor der Ankündigung 2018 auf den Verkauf. Offensichtlich gab es keine zufriedenstellenden Angebote.

Nach der Aufspaltung und dem Einstieg von EP Global Commerce Commerce, einer Gesellschaft, die den tschechischen Oligarchen Patrik Tkac und Daniel Kretinsky gehört, drängte Metro weiter auf eine Trennung von Real. Jetzt also ist es ein russischer Investor, der die Kette übernehmen wird.

Gute Aussichten für die derzeitig Beschäftigten kann der ebenfalls nicht anbieten. So seien die Schließungen mit dem Investor besprochen worden, erfuhr dpa. SCP hatte bereits kurz nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages mit der Metro AG angekündigt, rund 30 Filialen mangels Perspektiven schließen zu wollen. Der Rest der Kette soll zerschlagen werden. Ein Großteil der 276 Real-Märkte soll an Wettbewerber wie Kaufland, Globus oder Edeka verkauft werden. Nur ein Kern von 50 Filialen soll noch 24 Monate unter dem Namen Real weitergeführt werden. (dpa/jW)