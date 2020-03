Datenmissbrauch: Ermittlungen bei Polizei

Schwerin. Mehrere Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern haben über das Polizeiinformationssystem ungerechtfertigt persönliche Daten von Bürgern abgefragt, wie der NDR am Mittwoch berichtete. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte auf eine Anfrage der Landtagsfraktion der Partei Die Linke insgesamt zehn Fälle seit Anfang 2019. Darunter ist der jüngst bekanntgewordene eines Beamten, der Angaben zu linken Aktivisten ohne dienstlichen Grund abgefragt haben soll. (jW)