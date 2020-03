NATO-Manöver: Logistikzentrum in der Pfalz

Kaiserslautern. Rheinland-Pfalz ist Drehscheibe für die größte Truppenverlegung der US-Streitkräfte über den Atlantik seit 25 Jahren. Die logistischen Fäden für das NATO-Großmanöver »Defender Europe 2020« laufen in der Panzerkaserne in Kaiserslautern zusammen, wie ein Militär am Mittwoch in der pfälzischen Stadt sagte. Die dort stationierten Soldaten der US-Armee sowie von mehreren NATO-Verbündeten koordinieren den Transport quer durch Deutschland nach Polen bis ins Baltikum an die russische Grenze. An dem mehrmonatigen Manöver nehmen unter US-Führung rund 37.000 Soldaten aus 18 Ländern teil. (dpa/jW)