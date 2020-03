Geld für »Flüchtlingsabwehr«

Florion Goga/REUTERS Griechische Spezialpolizei und ein Soldat mit Hund an der Grenze zur Türkei. Im Hintergrund Flüchtlinge in der Nähe des Übergangs Pazarkule (4.3.2020)

»Was bleibe, seien »ein feuchter Händedruck für die Griechen, Fotos und viele leere Versprechungen«, mokierten sich griechische Zeitungen am Dienstag nach dem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und des rechten Athener Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis an der griechisch-türkischen Grenze. »Keine deutlichen Worte zur bedrohlichen Haltung« des Nachbarn Türkei, klagte die linke Zeitung I Avgi, dafür neue Aufgebote schwerbewaffneter Polizisten, verstärkt durch die »Grenzschutztruppe« Frontex, die rund 25.000 Kriegsflüchtlingen aus Syrien den Weg in die EU gewaltsam versperrt.

Mitsotakis und von der Leyen hatten sich zu einem Kurzbesuch in der Gemeinde Kastanies am Grenzfluss Evros getroffen, wo die EU-Kommissionschefin Athen finanzielle Hilfe in Höhe von 700 Millionen Euro, »350 Millionen sofort verfügbar«, versprach. Das Geld soll allerdings vor allem in die paramilitärische »Abwehr« der Flüchtlinge investiert werden.

Griechenland geht seit Tagen brutal gegen Geflüchtete vor, die versuchen, die EU-Außengrenze zu überwinden. Wie dpa meldete, setzen die Einsatzkräfte dabei auch Blendgranaten und Tränengas ein. Am Mittwoch berichtete das Gouverneursamt der türkischen Grenzprovinz Edirne, dass durch Schüsse griechischer Grenzbeamter ein Migrant getötet und fünf weitere verletzt worden seien. Der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas wies die Nachricht auf einer Pressekonferenz als »Fake News« zurück.

In einem Interview mit dem Pariser Internetportal Mediapart verurteilte die UN-Menschenrechtsbeauftragte Agnès Callamard am Mittwoch das Vorgehen der griechischen Küstenwache, die am Montag mit scharfer Munition auf ein Flüchtlingsboot geschossen hatte. »Dieser exzessive Gebrauch tödlicher Waffen ist illegal«, betonte Callamard, »und sie ist nur eine der den Flüchtlingen zugefügten Vielzahl schwerer Verletzungen der Menschenrechte.«

Nach Ansicht der Kommunistischen Partei (KKE) und der ehemaligen Regierungspartei Syriza konnten weder von der Leyen noch Mitsotakis eine »überzeugende Lösung« für die betroffenen Gemeinden oder die vom Krieg vertriebenen Menschen vorweisen, wie I Avgi berichtete. Callamard bezeichnete die Vereinbarungen zwischen EU und Türkei als einen «extrem grausamen Kuhhandel«.