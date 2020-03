Praktischer Antirassismus

Christian Mang

Angesichts der dramatischen Lage und der Berichte über tödliche Schüsse an der türkisch-griechischen Grenze protestierten mehrere tausend Menschen gestern abend in Berlin. Die Veranstalter vom Bündnis »Seebrücke Berlin« sprachen von rund 8.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Diese forderten unter dem Motto »Open the borders! Save lives! Fight fascism!« die Aufnahme von Geflüchteten in die Europäische Union (EU). Sprecher kritisierten dabei die immer rigider werdende Abschottungspolitik an den EU-Außengrenzen mit ihren tödlichen Folgen. (jW)