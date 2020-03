Ramelow räumt ab

Maria Feck/laif Linke Inhalte überwinden: Bodo Ramelow (Archivbild)

Im Landtag zu Erfurt landete der Blumenstrauß diesmal nicht zu Füßen, sondern in den Händen des frisch gewählten Ministerpräsidenten – und zwar in denen von Bodo Ramelow. Die Regierungskrise in Thüringen ist nach knapp einem Monat vorläufig beendet. Der Landtag wählte am Mittwoch nachmittag den Politiker der Partei Die Linke im dritten Wahlgang erneut zum Regierungschef. Für Ramelow stimmten 42 Abgeordnete, was exakt der Stärke der Fraktionen von Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen entspricht. 23 Abgeordnete stimmten mit Nein, 20 enthielten sich. Die FDP-Fraktion verweigerte in allen drei Wahlgängen die Stimmabgabe, um die Ablehnung beider Kandidaten zu demonstrieren, verließ aber, anders als angekündigt, nicht den Plenarsaal.

In den ersten beiden Wahlgängen hatte sich dieser Ausgang angedeutet. Auf Ramelow entfielen jeweils 42 Stimmen, für AfD-Fraktionschef Björn Höcke stimmten 22 Abgeordnete, es gab 21 Enthaltungen. Nach dem zweiten Wahlgang trat Höcke nicht mehr an. Zuletzt hatte Ramelow darauf gesetzt, bereits im ersten Wahlgang mit »geliehenen« Stimmen der Opposition gewählt zu werden. Doch die Aufstellung Höckes und die Ankündigung der FDP, nicht abzustimmen, änderten die Ausgangslage: Es wäre bei einer Wahl im ersten Durchgang offensichtlich gewesen, dass die erforderlichen Stimmen für eine Mehrheit von der CDU gekommen wären. Am Dienstag hatte Ramelow mit dem neuen CDU-Fraktionschef Mario Voigt dazu ein Gespräch geführt und am Mittwoch erklärt, er wolle sich jetzt doch nicht mit Stimmen der CDU ins Amt wählen lassen. Er bitte die Union statt dessen um »konsequente Stimmenthaltung«. Die CDU tat das auch im dritten Wahlgang und ersparte Ramelow damit eine längere Hängepartie: Dieser hätte andernfalls mehr Nein- als Jastimmen erhalten, was eine Anfechtung der Wahl vor dem Verfassungsgericht wahrscheinlich gemacht hätte.

Direkt nach seiner Wahl wurde Ramelow von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Die Linke) vereidigt. Unter den ersten Gratulanten war FDP-Mann Thomas Kemmerich, mit dessen Wahl am 5. Februar die Regierungskrise ausgelöst worden war. Auch Höcke wollte dem neuen Ministerpräsidenten gratulieren, doch der verweigerte den Handschlag. Daraufhin entwickelte sich ein längerer Wortwechsel. In einer kurzen Ansprache rechtfertigte Ramelow die Verweigerung mit Drohungen, denen auch seine Familie ausgesetzt gewesen sei.

Die Krise in Thüringen habe den Freistaat in der ganzen Welt bekannt gemacht, so der neue Regierungschef weiter, eine Form der Bekanntschaft, auf »die wir gern verzichtet hätten«. Ramelow dankte der CDU-Fraktion, die über alle Bedenken hinweg mitgeholfen hätte, wieder für »stabile Verhältnisse« zu sorgen. In seiner kurzen Ansprache kam Ramelow einmal mehr nicht ohne Seitenhieb auf die DDR aus.

Linke-Parteichef Bernd Riexinger erklärte kurz nach der Wahl gegenüber jW, der Weg für eine handlungsfähige Regierung in Thüringen sei jetzt frei. Er hoffe, dass die CDU aus ihren Fehlern gelernt habe. »Demokratische Parteien dürfen nie wieder zum Steigbügelhalter von Faschisten werden«, sagte Riexinger. Das »verächtliche Spiel der AfD mit der Demokratie« dürfe sich nicht wiederholen.

Am 5. Februar war Kemmerich mit Stimmen der AfD gewählt worden, hatte nach massiven Protesten aber seinen Rücktritt eingereicht. Seine Wahl stürzte FDP und Union in eine Krise und führte zum Rückzug der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.