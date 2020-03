Der Tänzer

John David Mercer-USA TODAY Sports/REUTERS Lässt die schwierigsten Bewegungen leicht aussehen: Israel Adesanya (l., gegen Kelvin Gastelum, Atlanta 2019)

Das englische Wort »Legacy« bedeutet Erbe oder Vermächtnis. Es ist ein Wort, das häufig fällt, wenn Israel Adesanya über die erste Verteidigung seines Ultimate-Fighting-Champion-Titels im Mittelgewicht gegen Yoel Romero spricht. Auf die Frage, warum der in Neuseeland aufgewachsene Nigerianer ausgerechnet den aufgrund seiner Power so gefürchteten Kubaner als Kontrahenten gewählt habe, antwortet Adesanya meist, es gehe eben um sein Vermächtnis.

Romero sei für ihn das »Schreckgespenst« der Gewichtsklasse. »Adesanya ist wohl der einzige, der wirklich gegen Romero kämpfen will. Alle anderen wurden bisher dazu gezwungen«, sagt UFC-Kollege Jorge Masvidal voller Respekt über den 30jährigen. Für Adesanya ist klar, nur wenn er sich den ganz großen Herausforderungen stellt, wird er in die Geschichte als großer Kämpfer eingehen. Deshalb der Kampf gegen den auch physisch so imposanten Romero, der kommenden Samstag in Las Vegas stattfindet.

Einen Abdruck in der Geschichte des Kampfsports hat Adesanya aber längst hinterlassen. Zuerst als Kickboxer sehr erfolgreich unterwegs, gab er erst vor knapp zwei Jahren sein Debüt in der wohl wichtigsten und populärsten Vereinigung der Mixed Martial Arts. Dort ist er bislang ungeschlagen.

Was besonders auffällt, ist Adesanyas Gabe, die schwierigsten Bewegungen leicht aussehen zu lassen. Er scheint immer zu wissen, wie er in den verschiedensten Situationen zu reagieren hat. Im Käfig wirkt er wie ein Tänzer, nicht wie ein gnadenloser Kämpfer. Nur wenige Athleten in der UFC schaffen es zudem, derart saubere Schläge anzubringen. Jeder dieser Schläge scheint wichtig zu sein, keiner überflüssig. Adesanya will seine Gegner nicht vernichten, sondern mit präzisen Aktionen zermürben.

Die Differenz zum Kampfstil seines kommenden Gegners könnte größer kaum sein. Romero, der im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen eine Silbermedaille im Ringen gewann, ist im Käfig zu allem fähig, und das zu jedem Zeitpunkt. Chris Weidman knockte er einst aus, indem er ihn mit dem Knie ins Gesicht sprang. Auch wenn Romero seine letzten beiden Kämpfe verlor – Adesanya musste UFC-Präsident Dana White die Begegnung im Vorfeld erst schmackhaft machen –, kann er durch seine Kraft und Athletik jedem seiner Opponenten Probleme bereiten. Mit seinen 42 Jahren ist der Kampf gegen Adesanya wohl überdies seine letzte Chance auf den Gürtel des Champions.

Könnte schwierig werden, denn Adesanya wird von Kampf zu Kampf besser. Den Titel im Mittelgewicht holte er sich vorigen Oktober mit einer beeindruckenden Vorstellung gegen Robert Whittaker; den Australier schlug er in der zweiten Runde k. o. Seitdem gehört er zu den großen Stars der Mixed Martial Arts. In absehbarer Zeit könnte er sogar Conor McGregor als »Gesicht« der UFC ablösen. Adesanya ist nicht nur mit großem sportlichen Talent ausgestattet, er ist charismatisch, schlagfertig und strahlt bei allem, was er sagt und tut, eine gewisse natürliche Coolness aus, die nicht erlernbar ist.

Dennoch gab es viele Skeptiker, die sich am Anfang der UFC-Karriere Adesanyas sicher waren, gegen einen echten Ringer oder Grapplingexperten würde er wenig Chancen haben. Sie haben sich geirrt. Vermutlich.